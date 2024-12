Addio a "Burt", morto a 90 anni il coccodrillo del film "Mr. Crocodile Dundee"

A sinistra il coccodrillo Burt, insieme all'attore Paul Hogan interprete del film

Ascolta ora 00:00 00:00

" È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Burt, l'iconico coccodrillo d'acqua salata e protagonista del classico australiano Mr. Crocodile Dundee'. Burt si è spento serenamente nel fine settimana, con un'età stimata di oltre 90 anni, segnando la fine di un'era incredibile ". È questo il comunicato pubblicato via social con cui il Crocosaurus Cove di Darwin, un acquario per rettili dove "Burt" viveva dal 2008, ha confermato la notizia della scomparsa dell'amato coccodrillo.

Star del cinema

"Burt" dopo la pellicola del 1986 di Peter Faiman, interpretato da Paul Hogan nel ruolo di Michael J. Mick Dundee e Linda Kozlowski, era diventato una vera e propria star molto amato dai bambini nonostante non si trattasse proprio di un animale da compagnia. Il successo fu tale che Burt venne riconfermato anche per i sequel: "Mr. Crocodile Dundee 2" (1988) e "Crocodile Dundee 3" (2000). A lui il grande merito di "aver avvicinato" e reso, nell'immaginario collettivo, meno spaventosa, una specie come quella dei coccodrilli.

Un vero "conquistatore"

Gli operatori del centro dove Burt viveva hanno raccontato la storia di questo particolarissimo animale. Burt era stato catturato negli anni '80 a Reynolds River, nel Territorio del Nord dell'Australia. " Era un animale dalla personalità 'audace', uno 'scapolo incallito' un atteggiamento che si faceva notare durante i primi anni in un allevamento di coccodrilli " spiega il centro faunistico.

Gli operatori raccontano poi alcuni divertenti episodi: " Il suo temperamento focoso gli è valso il rispetto dei suoi custodi e dei visitatori, poiché incarnava lo spirito grezzo e indomito del coccodrillo d'acqua salata. Burt era davvero unico nel suo genere. Non era solo un coccodrillo, era una forza della natura che ci ricorda la potenza e la maestosità di queste incredibili creature. Sebbene la sua personalità potesse essere impegnativa, era anche ciò che lo rendeva così memorabile e amato da coloro che lavoravano con lui e dalle migliaia di persone che lo hanno visitato nel corso degli anni ".

Un animale che non si dimentica

Tanti erano quelli che andavano nel centro per vedere proprio lui. " I visitatori di tutto il mondo si sono meravigliati delle sue dimensioni impressionanti e della sua presenza imponente, soprattutto al momento del pasto " concludono poi i responsabili del centro.

Una vita lunghissima

Novanta anni sono molti per un animale come il coccodrillo, anche se non

è insolito che questi animali d'acqua salata vivano oltre i 70 anni, soprattutto in cattività. Burt rappresenta una rarità anche per la sua longevità. Verrà ricordato con un cartello commemorativo all'ingresso del parco.