Addio a Franca Bettoja, la grande attrice moglie di Ugo Tognazzi

Se n'è andata all'età di 88 anni l'attrice Franca Bettoja, moglie del compianto Ugo Tognazzi e madre dell'attore Gianmarco e della regista Maria Sole. Era malata da tempo, tanto che il figlio Gianmarco aveva saltato la partecipazione alla Mostra di Venezia proprio per rimanere vicino a lei. A confermare la notizia all'AdnKronos è stata la famiglia dell'attrice.

Chi era l'attrice

Era nata a Roma il 14 maggio del 1936. Da sempre grande appassionata di recitazione aveva iniziato la carriera d'attrice con piccole parti in vari film: Un palco all'opera (1955), di Siro Marcellini (1955),che fu il preludio alla sua partecipazione nè L'uomo di paglia (1958) di Pietro Germi. Seguirono poi Gli amanti del deserto (1956) di Gianni Vernuccio e La trovatella di Pompei (1957) di Giacomo Gentilomo (1957). Il suo primo ruolo importante arriva poi proprio con il film di Germi, che venne presentato al Festival di Cannes e per cui ottenne la nomination alla Grolla d'oro come miglior attrice protagonista.

Segue poi la serie televisiva La pisana (1960) con cui ottenne un buon successo, e nel 1962 arrivò la candidatura al Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista, per il ruolo di Marcella nel film Giorno per giorno, disperatamente del regista premio Oscar Alfredo Giannetti. Nel 1963 recitò accanto a Vincent Price nel film L'ultimo uomo sulla terra, considerato una pellicola cult che ha ispirato molti altri film di genere negli anni a venire.

L'amore con Tognazzi

Nel 1967 la svolta nella sua vita privata, diventata mamma di Gianmarco avuto dall'attore Ugo Tognazzi che la dirige lo stesso anno nel film Il fischio al naso. Nel 1971 nasce poi la loro seconda figlia, la regista Maria Sole. I due si sposano poi nel 1972 e dopo il matrimonio l'attrice preferì dedicarsi alla famiglia, diradando le sue apparizioni cinematografiche.

L'ultima sullo schermo risale al 1993 nel film di Claudio Fragasso Teste Rasate dove interpretò la madre del personaggio principale interpretato proprio dal figlio Gianmarco con cui aveva un legame fortissimo.

Il grande amore della famiglia

A lei il grande onore di essere stata una grande attrice ma ancor di più una madre e una moglie straordinaria, un vero punto di riferimento per la grande famiglia allargata Tognazzi, che ora è chiusa nel dolore. Solo qualche mesa fa in occasione del suo compleanno il figlio Gianmarco scrisse sulla sua pagina Instagram una dedica molto sentita: " Tantissimi Auguri ad una Mamma Straordinaria… la mia !!! – I love you Mamy – I love you Tempesta ".