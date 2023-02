Mistero sulla morte di Melinda Dillon, ricordata per "Incontri ravvicinati del terzo tipo"

Sarebbe morta a Los Angeles il 9 gennaio l'attrice 83enne Melinda Dillon, ma la notizia della sua scomparsa è stata rivelata solo oggi, creando sulla sua figura un alone di mistero, anche perché nessuno, al momento, ha rivelato le cause del decesso. Ancora più particolare il modo in cui la famiglia ha deciso di divulgare la notizia, tramite l'agenzia funebre californiana Neptune Society. Se sono molti i misteri nella sua departita, è chiara invece a tutti la sua brillante carriera, e soprattutto l'interpretatazione di Julian Guiler, la mamma del bambino rapito dagli extraterrestri, nel film di fantascienza: Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg.

Per quell'interpretazione, per cui leggenda vuole fosse stata ingaggiata solo tre giorni prima delle riprese, ricevette la candidatura all'Oscar. Una seconda candidatura arrivò invece per il film Diritto di cronaca di Sydney Pollack, come miglior attrice non protagonista. Melinda era nata in Arkansas il 13 ottobre 1939, ma aveva trascorso l'infanzia a Chicago. Il suo amore per la recitazione fu quasi uno scherzo del destino, quando in cerca di lavoro venne assunta come guardarobiera nella famosa compagnia Second City, in cui entrò poco dopo.

Per lei fu subito successo, tanto che all'inizio della carriera si guadagnò una nomination ai Tony Award nel 1963, per il suo debutto teatrale a Broadway nel ruolo della moglie infantile Honey nella produzione originale di Chi ha paura di Virginia Woolf? di Edward Albee. Nel mondo del cinema esordì invece interpretando due personaggi al fianco di David Carradine; la prima moglie di Woody Guthrie, Mary, e una cantante folk di nome Memphis Sue, nel biopic Questa terra è la mia terra del 1976, diretto da Hal Ashby.

Furono comunque moltissimi i ruoli da lei interpretati, è stata la moglie di un hockeista in Colpo secco del 1977 di George Roy Hill e ha interpretato la moglie di John Lithgow nel film per famiglie Bigfoot e i suoi amici del 1987. Lasciò il mondo del cinema nel 2007, la sua ultima pellicola per il grande schermo fu Reign Over Me di Mike Binder. Aveva sposato l'attore Richard Libertini, da cui aveva avuto un figlio. I due avevano divorziato nel 1978.