Addio a Stephen Kandel scenneggiatore di "Batman", "Mannix" e "MacGyver"

È morto all'età di 96 anni, il grande e prolifico sceneggiatore Stephen Kandel, autore delle grandi serie e telefilm diventati famosi in tutto il mondo come Star Trek, Batman, Mannix e MacGyver. La sua fantasia immensa lo ha portato a creare, con grande successo qualsiasi tipo di sceneggiatura anche tra le più diverse tra loro, Sea Hunt, The Millionaire e I Spy fino a Mission: Impossible, Hawaii Five-O e Hart to Hart, solo per citarne alcune. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 21 ottobre, è stato dato solo oggi dalla figlia Elizabeth Englander tramite The Hollywood Reporter.

Chi era

Nato a New York, il 20 aprile del 1927, era un figlio d'arte, suo padre, Aben Kandel aveva scritto molti film tra cui Manhattan Moon (1935) e I Was a Teenage Werewolf (1957) e il suo romanzo del 1936 divento un adattamento per il film City Of Conquest (1940) con James Cagney.

Cresciuto nella contea di Bucks, in Pennsylvania e in seguito a Los Angeles, Kandel si diplomò al liceo all'età di 16 anni, prestò servizio in Germania nell'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale e si laureò al Dartmouth College nel 1950. Successivamente scrisse le sceneggiature dei film Singing in the Dark (1956), Magnifici Roughnecks (1956) e Frontier Gun (1958).

Ha anche scritto La battaglia del Mar dei Coralli (1959), con Cliff Robertson; La camera degli orrori (1966), riorganizzato da un pilot televisivo basato sul film House of Wax del 1953 e interpretato da Patrick O'Neal e Cannon for Cordoba (1970), con George Peppard.

La sua carriera

Film, serie tv, ma anche sceneggiatore per la tv, Kandel aveva scritto diversi episodi di programmi come The Millionaire, The Rogues, Gidget, I Spy, Ironside, The Wild Wild West, It Takes a Thief, Dan August, The New Mike Hammer, Mission: Impossible, Room 222, The Magician, Centro medico, Cannon, Hawaii Five-O e Hart to Hart. Era stato inoltre il co-creatore di Iron Horse, un dramma del 1966 della Abc e Screen Gems con Dale Robertson, nei panni di un giocatore d'azzardo.

Fu lui a scrivere 14 episodi della sera avvernturosa Sea Hunt con protagonista Lloyd Bridges dal 1958 al 1961 oltre alle puntate di Star Trek che i fan della serie ricordano bene per la grande originalità. Anche Batman passò per la sua scrittura in ben 5 episodi tra cui il capitolo pieno di azione False Face con Malachi Throne nel 1966 e il film in tre parti Zodiac Crimes del 1967 incentrato sul Joker (Cesar Romero) e, come Extra Ospite speciale cattivo, il Pinguino (Burgess Meredith).

Ha inoltre lavorato ad 11 episodi di Mannix con Mike Connors dal 1968 al 1973 e a 17 episodi di MacGyver diretto da Richard Dean Anderson dal 1985 al 1990. Lascia ma moglie Anne di 66 anni, i figli Jessica, Anthony, Elizabeth e Joanna; e 11 nipoti. La sua defunta sorella era la poetessa della Beat Generation Lenore Kandel.