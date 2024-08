Alain Delon, quella lettera di addio ai fan: "Ho fatto del mio meglio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto il mondo è in lutto per la scomparsa di Alain Delon, il celebre divo francese che per anni ha incantato il suo pubblico, sempre più numeroso. Delon si è spento questa mattina all'età di 88 anni dopo una grandiosa carriera nel mondo del cinema. Dopo l'allontamanento dalle scene avvenuto nel 2017, e poi il ritiro nel 2019, arriva oggi la notizia della sua morte. Un dolore granissimo per le molte persone che ancora lo vedono come un'icona, un simbolo di un modo di inrpretare il cinema che non tornerà più.

Ed ecco che, nel ricordarlo, viene spontaneo pensare a quella lettera che l'attore volle scrivere proprio per i suoi fan, ringraziandoli del grande sostegno dimostrato nei suoi confronti. Era il 2019 e Delon aveva appena ritirato la Palma d'oro alla carriera a Cannes. Il 20 maggio del 2019, infatti, l'artista era stato chiamato sul palco e con grande emozione aveva ricevuto quell'importante riconoscimento. " Quando ho iniziato questo lavoro mi è stato detto che c'era qualcosa di difficile da fare. Non era difficile fare il lavoro che si voleva fare, ma era molto difficile durare. Io sono durato 62 anni" , aveva dichiarato l'attore, con la voce rotta dalla commozione. "Adesso so che è molto difficile andarsene - perché io voglio andarmene - ma non lo farò senza dirvelo e senza ringraziare. Ho fatto del mio meglio. Stasera ero sopraffatto da questa proiezione, che mi ha mostrato un sacco di cose. Ho fatto un lavoro che ho scelto, diretto dai più grandi, dai migliori. A quanto pare sono una star. Ma se sono una star, ed è per questo che desidero ringraziarvi, lo devo al pubblico e a nessun altro" , aveva concluso.

Un rapporto molto forte, dunque, quello fra Delon e i suoi fan, tanto che il giorno successivo al ritiro del premio l'artista volle addirittura scrivere una lettera indirizzata al suo pubblico. La missiva venne affidata all'AFP, un'agenzia di stampa francese. " Il giorno dopo questa Palma d'Oro onoraria, mi sento di ringraziare tutti coloro che in un modo o nell'altro mi hanno dimostrato il loro affetto, la loro simpatia, e non solo" , era scritto nella lettera. " Mentre il mio viaggio volge al termine, voglio dirvi questo: ho conosciuto così tante passioni, così tanti amori, così tanti successi e insuccessi, così tante polemiche, così tanti dispetti, così tante vicende torbide, così tanti ricordi, così tanti appuntamenti mancati e incontri improvvisati, così tanti alti e bassi, che quando le onorificenze non saranno più che vani e lontani ricordi, ci sarà solo una cosa che brillerà per la sua costanza e la sua longevità: voi, solo voi ", proseguiva il testo. " A voi che mi avete reso ciò che sono e che mi renderete ciò che sarò, dovevo dirlo: grazie, grazie, grazie. Alain Delon" .

Una lettera davvero commovente, che già a quel tempo

suonava come unper via dei suoi toni nostalgici. Una sorta di lascito che il grande attorea aveva voluto lasciare a tutti coloro che lo avevano accompagnato nel corso della sua "avventura" come attore.