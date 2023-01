Quel mostro di suocera, tutti i segreti del film con Jennifer Lopez e Jane Fonda

Quel mostro di suocera è il film che va in onda questa sera, in seconda serata a mezzanotte, su Canale 5. Il film è diretto da Robert Luketic e rappresenta una commedia brillante in cui il vero nucleo narrativo è rappresentato dallo scontro tra due donni forti che combattono per l'amore (seppur in chiave diversa) dello stesso uomo.

Quel mostro di suocera, la trama

Charlie (Jennifer Lopez) è una ragazza che fa tantissimi lavori e che insegue una sua certa idea di amore, per cui non si accontenta del primo che passa. Ma niente la prepara all'incontro con Kevin (Michael Vartan), un ragazzo che la colpisce sin dal loro incontro sulla spiaggia e che sembra essere davvero il suo destino. I due cominciano a frequentarsi finché Kevin non decide di presentare alla sua fidanzata sua madre. Viola (Jane Fonda) è stata una donna di successo che, tuttavia, ha avuto un esaurimento nervoso dopo che la rete per cui lavorava l'ha licenziata in favore di un volto più giovane. Dopo mesi passati a prendersi cura di sé in una struttura dedicata, l'ultima cosa di cui ha bisogno è sapere che il suo amato figlio unico sta per sposare una donna che lei non ritiene all'altezza. Ignorando i consigli della migliore amica e assistente Ruby (Wanda Sykes), Viola si pone il proposito di separare i due amanti con ogni mezzo, al punto da trasformarsi davvero in un mostro di suocera.

Le curiosità sul film

L'ispirazione di Jane Fonda

Secondo quanto riportato dal sito dell'Internet Movie Data Base, Jane Fonda ha basato la costruzione del suo ostico personaggio sul suo ex marito, Ted Turner.

Le immagini di una vita

In Quel mostro di suocera c'è una scena in cui vengono mostrate tutte le foto che il personaggio di Viola Fields ha collezionato nel corso di una lunga carriera. Si tratta, in realtà, di vere immagini che Jane Fonda ha scattato con personaggi del calibro di Oprah Winfrey e Jon Voight. L'unica immagine "ritoccata" è quella che mostra l'attrice in presenza di papa Giovanni Paolo II.

Il ritorno di Jane Fonda

Quel mostro di suocera rappresenta il ritorno di Jane Fonda al cinema. L'attrice mancava dal grande schermo da quindici anni. L'ultima pellicola realizzata era stata Lettere d'amore, nel 1990. Quel mostro di suocera arrivò al cinema nel 2005, segnando di fatto la ripresa della carriera dell'attrice, che lavorò a progetti come Book Club - Tutto può succedere e la serie tv Netflix, Grace and Frankie.

Una sceneggiatura non convincente

Secondo IMDB Jane Fonda non amò la sceneggiatura di Quel mostro di suocera, non ritenendola di qualità. Affermò però di aver scelto comunque questo film come ritorno alle scene perché sapeva che molte persone sarebbero andate al cinema a vedere una commedia con Jennifer Lopez.

Un gioco di ex

I due protagonisti di Quel mostro di suocera, eccezion fatta per Jane Fonda, sono Jennifer Lopez e Michael Vartan, che recitano la parte di una coppia innamorata. All'epoca delle riprese, gli ex dei due attori erano Ben Affleck e Jennifer Garner. I due ex si incontrarono, si innamorarono e si sposarono. Dopo la separazione, però, Ben Affleck è tornato da Jennifer Lopez.

Un problema d'età

L'attrice che interpreta la suocera del personaggio di Viola sul finale del film ha solo dodici anni più di Jane Fonda, che interpreta la nuora.

Un gioco di schiaffi

C'è una scena iconica di Quel mostro di suocera, in cui i due personaggi femminili di Charlie e Viola si prendono a schiaffi. Jane Fonda e Jennifer Lopez scelsero di colpirsi veramente e non di mimare il gesto. Quindi gli schiaffi che si vedono sul grande schermo sono assolutamente veri.