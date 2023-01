Un matrimonio esplosivo, JLo torna sullo schermo con una sposa action

Un matrimonio esplosivo è il titolo del nuovo film del regista Jason Moore che sarà disponibile a partire dal 27 gennaio su Amazon Prime Video. Protagonista della pellicola scritta da Mark Hammer è Jennifer Lopez che, a distanza di un solo anno da Marry Me, torna a recitare in una commedia romantica incentrata sul tema del matrimonio. Ma non solo, perché Un matrimonio esplosivo è anche una commedia action, una sorta di survival movie che sembra guardare molto da vicino quello che Sandra Bullock aveva fatto con The Lost City. Si tratta di una corrente di pellicole che sembrano affermare con maggior intenzione il ruolo delle donne nelle commedie d'azione: non più donzelle in difficoltà da salvare, ma vere e proprie donne d'assalto, capace di prendere in mano la situazione e di difendere i propri compagni, spesso più fragili e/o spaventati.

Un matrimonio esplosivo, la trama

Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) stanno per convolare a giuste nozze su un'isola paradisiaca. Nonostante i due abbiano deciso di pagarsi il matrimonio solo con le loro finanze, la scelta non ha affatto accontentato il bisogno dei genitori divorziati di Darcy (Sonia Braga e Cheech Marin) di vedere un matrimonio in grande stile. Come se non bastasse, il padre della ragazza non solo si è presentato alla cerimonia con la sua nuova, giovanissima fiamma (D'Arcy Carden), ma ha anche invitato Sean (Lenny Kravitz), l'ex di Darcy, come una sorta di promemoria di quello che la figlia aveva lasciato andare per sposare un uomo di cui il genitore non è molto soddisfatto. Tra i problemi della sua famiglia e l'esempio della madre di Tom (Jennifer Coolidge), Darcy comincia a provare qualche dubbio sull'idea di sposare Tom, ma ben presto i suoi problemi sentimentali scivolano in secondo piano quando un gruppo di pirati armati fa irruzione sull'isola e prende in ostaggio quasi tutti gli invitati. Sarà proprio compito di Darcy e Tom sconfiggere i nemici e cercare di rimanere vivi per salvare gli altri.

Una commedia che funziona

Spesso, quando ci si siede a vedere un film c'è una specie di pregiudizio interiorizzato per cui una pellicola pensata solo per intrattenere e divertire viene vista come una sorta di tradimento nei confronti della settima arte. Il genere della commedia è quello che risente maggiormente di questa forma mentis, al punto che spesso pellicole appartenenti al genere puro della commedia non vengono nemmeno prese in considerazione nella stagione dei premi, se non nel caso dei Golden Globe e, anche lì, a volte si ha la sensazione di avere a che fare più con un "contentino" che con un riconoscimento di valore. Eppure sono davvero preziosi quei film che non chiedono nulla in cambio, che non si prendono l'arroganza di voler insegnare qualcosa, che non stanno cercando di fare un richiamo. Sono preziosi i film come Un matrimonio esplosivo, pensato solo per divertire il pubblico, per intrattenerlo per un paio d'ore concedendo solo il dono della leggerezza che, per parafrasare Italo Calvino, non deve necessariamente significare superficialità.

Un matrimonio esplosivo non si può di certo definire un film originale: il pubblico è abituato a questo genere di storie, per cui lo svolgimento si può facilmente intuire, nello stesso modo in cui il finale è comprensibile sin dalle prime battute della pellicola. Ma, come avviene con il genere romance in letteratura, così nella settima arte anche la commedia ha dei codici e degli archetipi da seguire, perché sono le tappe che il pubblico pagante si aspetta di vedere. In questo senso, allora, Un matrimonio esplosivo fa i propri compiti a casa con diligenza. La pellicola è una commedia che funziona perché riesce a equilibrare bene sia il lato più strettamente romantico - incentrato su due persone che devono ricordare perché si amano e perché erano sul punto di sposarsi - sia su quello action, che è forse l'aspetto più coinvolgente dell'operazione. Non mancano scene pensate per far ridere, senza mai bisogno di scadere nell'escatologico, ma solo grazie ai buoni tempi di una sceneggiatura che funziona al secondo. Jennifer Lopez, inoltre, si conferma regina del genere, capace di essere una sposa romantica e una mente diabolica allo stesso tempo. Da vedere.