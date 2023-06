Amore e altri rimedi, la vera storia dietro il film con Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal

Amore e altri rimedi è la pellicola del 2010 che va in onda questa sera alle 21.10 sul canale La5. Diretto da Edward Zwick, il film rappresenta la seconda collaborazione tra i protagonisti Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway, che avevano già condiviso il set del lungometraggio I segreti di Brokeback Mountain. Amore e altri rimedi è inoltre tratto dal libro Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman scritto da Jamie Reidy.

Amore e altri rimedi, la trama

Jamie (Jake Gyllenhaal) è un commesso in un negozio di elettronica la cui passione per le donne gli costa il posto di lavoro: don giovanni per natura, infatti, l'uomo finisce con l'andare a letto con la moglie del suo diretto superiore. Senza un piano B, Jamie viene convinto dal fratello Josh (Josh Gad) a iniziare una carriera come rappresentante farmaceutico. È così che Jamie si trova a lavorare per l'azienza Pfizer, oggi nota soprattutto grazie ai vaccini per il Covid-19. Il compito di Jamie sarà quello di convincere i dottori più reticenti - tra cui il Dottor Knight (Hank Hazaria) - a sostituire il Prozac con il "loro" Zoloft. Conscio delle sue capacità e del suo fascino, Jamie sente di poter avere successo nel suo lavoro. Quello che però non ha previsto è l'incontro con Maggie (Anne Hathaway), una ragazza affetta dal morbo di Parkinson, con la quale inizia un'inaspettata quanto travolgente storia d'amore. Ma tra dubbi morali e il peggioramento delle condizioni di Maggie, Jamie dovrà rivalutare la sua esistenza e le sue priorità.

La vera storia che ha ispirato il film

Come si diceva nel primo paragrafo, Amore e altri rimedi è tratto da un libro scritto dal vero Jamie Reidy, che ha lavorato per nove anni nel mondo della rappresentanza farmaceutica, prima con Pfizer e poi con Eli Lilly and Company. In effetti, stando a quanto si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman è un libro che ha rappresentato solo un'ispirazione per la pellicola. La storia di Amore e altri rimedi, dunque, non segue pedissequamente tutto quello che è raccontato nel libro e, allo stesso tempo, porta sullo schermo alcune situazioni che non sono presenti tra le pagine del romanzo. Lo stesso Jamie Reidy ha definito il proprio libro come "un punto di partenza" per la pellicola diretta da Edward Zwick. È emblematico, ad esempio, il fatto che in Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman non venga affrontato nessun interesse amoroso, quando nel film è proprio la storia d'amore con il personaggio di Anne Hathaway a dare una certa tridimensionalità al racconto. Secondo quanto si legge sempre sul sito dell'Internet Movie Data Base la mancanza di qualsivoglia relazione sentimentale nel libro è dovuta al fatto che Jamie Reidy era "spaventato" all'idea che sua madre leggesse il libro e scoprisse troppi dettagli sulla sua vita intima.

Dopo essersi laureato all'università di Notre Dame nel 1992 e aver tentato anche una carriera nell'esercito, Reidy approdò al mondo del redditizio mercato farmaceutico senza esperienza, quasi senza sapere come si muoveva quel mondo o cosa significasse fare il rappresentante per quelle che poi sarebbero diventate due delle maggiori compagnie americane e inventrici di medicinali come il Viagra. Nella storia di Jamie Reidy non c'è niente di apertamente tossico: non si tratta della storia oscura delle Big Pharma internazionali che operano senza scrupoli per ottenere ancora più soldi a discapito del singolo cittadino. Non è una storia di truffe, ricatti o mala sanità. Al contrario, la storia di Reidy si presenta con toni quasi comici, divertiti. L'unico aspetto veramente negativo della storia, come si legge sul The Guardian, è il fatto che Jamie Reidy sia stato licenziato dal suo lavoro dopo la pubblicazione del libro. Un evento che di certo mostra forse una coscienza non del tutto pulita da parte dei suoi datori di lavoro e che sicuramente può dare adito alle tante teorie complottiste che ruotano intorno al mondo delle Big Pharma. Allo stesso tempo, però, per Jamie Reidy è stata l'occasione di reinventarsi di nuovo. Abbandonato il completo e la valigetta da rappresentante farmaceutico si è affermato come scrittore - ha scritto anche un libro di cucina per uomini single - e lavora come blogger all'Huffington Post. È inoltre stato d'aiuto anche nella realizzazione di Amore e altri rimedi, dal momento che Jake Gyllenhaal lo ha voluto incontrare per costruire al meglio il suo personaggio.