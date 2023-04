Un amore di testimone, la computer grafica ha modificato il volto di Patrick Dempsey

Un amore di testimone è il film che va in onda questa sera alle 00.05 su TV8. Si tratta di una commedia romantica che vuole ricalcare i cliché del genere ribaltandone però la prospettiva, incentrandola sul "migliore amico della sposa". Inoltre la pellicola, uscita nel 2008, ebbe un grande successo soprattutto grazie alla presenza del protagonista Patrick Dempsey, che all'epoca era ancora sulla cresta dell'onda grazie al personaggio interpretato in Grey's Anatomy, serie ora giunta alla sua diciannovesima stagione.

Un amore di testimone, la trama

Diretto da Paul Weiland, Un amore di testimone racconta la storia di Tom (Patrick Dempsey) e Hannah (Michelle Monaghan), due ottimi amici che, dai tempi del college, sono stati praticamente inseparabili. La loro amicizia è strana agli occhi delle persone esterne, dal momento che i due hanno caratteri quasi opposti. Tom sembra essere allergico a qualsiasi tipo di impegno e passa la vita tra una conquista e l'altra. Hannah, invece, è molto più coi piedi per terra, ben determinata a realizzare i suoi sogni e le sue ambizioni. Il loro equilibrio, però, cambia quando Hannah viene chiamata per un lavoro in Scozia. La lontananza spinge Tom a rivalutare quello che prova per la sua amica, rendendosi conto che forse non si tratta più di semplice amicizia. Ma quando si reca in Scozia per dichiarare i propri sentimenti riceve una brutta notizia. Hannah sta per sposarsi con Colin (Kevin McKidd), un ricco scozzese che è pronto a portarla all'altare.

La computer grafica su Patrick Dempsey

Nel 1997 era Julia Roberts a rendersi conto di essere innamorata del suo migliore amico a un passo dal matrimonio con un'altra in Il matrimonio del mio migliore amico. Si tratta di un archetipo abbastanza frequente nel mondo della commedia romantica: quello in cui due migliori amici che hanno passato la vita insieme si rendono conto, di punto in bianco, che quello che provano non è una semplice amicizia, ma uno di quei grandi amori di cui di solito si legge solo nei romanzi. Un amore di testimone è una pellicola che mantiene inalterato questo cliché tanto amato dal pubbilco, ma ne ribalta la prospettiva. Per cui è l'uomo che si rende conto di amare una donna che ha sempre avuto al suo fianco e che forse ha dato troppo spesso per scontata. Il film diventa quindi quasi una corsa contro il tempo, un tentativo di mandare all'aria le nozze per far sì che Hannah si renda conto di quello che prova per Tom e di come, entrambi, possano essere felici solo se sono insieme. Il punto centrale della relazione raccontata in Un amore di testimone è proprio il fatto che i due protagonisti si conoscono praticamente da sempre: insieme hanno affrontato il bello e il cattivo tempo, gioie e dolori lungo l'arco della loro crescita. Una scelta narrativa che aveva bisogno di essere resa anche in ambito tecnico, dal momento che i due si conoscono da quando sono molto giovani.

A differenza di quanto avveniva solo poco prima che Un amore di testimone arrivasse al cinema nel 2008, il regista della pellicola non voleva usare solo make-up e protesi per mostrare i propri protagonisti ringiovaniti. Nello stesso anno, ad esempio, al cinema arrivò Mamma Mia! e quando il pubblico doveva vedere le versioni più giovani di Pierce Brosnan o Colin Firth doveva "accontentarsi" di una parrucca dai capelli lunghi, un diverso abbigliamento o, al massimo, un po' di kajal sotto gli occhi, chiedendo un grande sforzo per quanto riguarda la sospensione dell'incredulità. Un amore di testimone, invece, stando a quanto si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, ha scelto di fare affidamento sui grandi progressi della tecnica e di usare la computer grafica. Proprio attraverso essa, infatti, i lineamenti di Patrick Dempsey sono stati modificati per apparire più giovanili nelle sequenze ambientate durante gli anni di studio al college. Si tratta di una tecnica utilizzata poi anche per ringiovanire Johnny Depp in uno dei capitoli di Pirati dei Caraibi e da Martin Scorsese per il suo The Irishman.