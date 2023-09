Aquaman 2, pessimo esordio: spettatori lasciano la sala durante la proiezione di prova

Le premesse non sono buone per il nuovo film della Warner Bross Aquaman e il regno perduto (Aquaman and the Lost Kingdom), sequel di Aquaman (2018), ancora una volta diretto da James Wan e atteso per il 2023. La pellicola, salvo ripensamenti, sarà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 20 dicembre 2023, mentre in Italia è atteso per il 25 dicembre. Il gradimento del pubblico, prima ancora dell'uscita ufficiale, lascia però molto a desiderare.

Un probabile flop?

I più recenti rumors non fanno sperare bene per il futuro del film incentrato su uno dei personaggi della DC Comics. Le proiezioni di prova, stando a indiscrezioni, non sarebbero andate troppo bene, tanto che alcuni spettatori avrebbero lasciato la sala prima ancora che la pellicola terminasse. Un feedback davvero negativo.

Col termine proiezioni di prova si intende quegli eventi organizzati dagli studios di Hollywood per presentare il film in uscita a un ristretto pubblico così da avere un'idea generale di quale potrebbe essere il gradimento degli spettatori. Naturalmente il risultato non è vincolante. Un film che non riscontra apprezzamento alle prove può comunque rivelarsi un successo una volta distribuito nelle grandi sale e viceversa. Ciò che è accaduto alla proiezione prova di Aquaman, tuttavia, deve aver gelato il sangue agli addetti ai lavori. Secondo quanto riferito dal portale everyeye.it, la prima reazione del pubblico, fra l'altro invitato ad assistere gratuitamente al film, è stata tremenda.

La giornalista, critica cinematografica e scrittrice di fumetti americana Grace Randolph ha infatti rivalato che durante il film molti spettatori si sarebbero alzati e se ne sarebbero andati molto prima che lo spettacolo terminasse. Come spesso accade, il post su X-Twitter della Randolph è stato condiviso molte volte, fino ad essere riproposto da My time to shine hello. In pratica, è scoppiato un vero e proprio caso, e ora in tanti si domando cosa attendersi da Aquaman and the Lost Kingdom.

Di recente, diversi fan hanno fatto notare che in Aquaman 2 ci sarebbe una scena "riciclata" di Aquaman, e tanto è stato sufficiente a far storcere la bocca ai più intransigenti. A far alzare gli spettatori dalle poltroncine, però, sarebbe stato altro.

La morte di un personaggio

Sempre secondo indiscrezioni, a disturbare particolarmente il pubblico sarebbe stata una scena piuttosto cruenta in cui muore un personaggio. Ci sarebbero voci anche sull'identità dei questo personaggio, ma molti preferiscono tacere, onde evitare spoiler. L'evento traumatico contenuto nel film è, fra l'altro, previsto dalla trama principale, dato che trae spunto dal fumetto. A seguito del pessimo riscontro, la pellicola potrebbe subire dei cambiamenti. Sino ad oggi, però, non sono state date conferme ufficiali.