“Un attore bianco mi sputò”. Dopo lo schiaffo Will Smith torna all'attacco

A undici mesi di distanza dallo “Slapgate”, Will Smith è tornato per la prima volta su un palco. L’attore americano è finito nel tritacarne mediatico per il clamoroso schiaffone rifilato a Chris Rock nella notte degli Oscar, una reazione violenta alla battuta infelice del comico sulla testa rasata della moglie Jada Pinkett. Il 54enne di Filadelfia è stato premiato con il Beacon Award agli African Film Critics Association Awards per la sua interpretazione in “Emancipation”, film sullo schiavismo diretto da Antoine Fuqua. E non sono mancati i retroscena, a partire dagli sputi ricevuti sul set da un attore bianco.

L’aneddoto di Will Smith

Nonostante la vittoria della statuetta come miglior attore protagonista in "Una famiglia vincente - King Richard", Will Smith è stato bandito dall’Academy per i prossimi dieci anni e contro ogni pronostico neanche il film prodotto da Apple è riuscito a conquistare qualche nomination. “’Emancipation’ è il film individuale più difficile di tutta la mia carriera” , ha esordito l’interprete: “Era tutto all’aperto, questo è vero. Era il secondo di riprese e c’erano 43 gradi… (ride, ndr) Dovevo girare una scena con uno degli attori bianchi e questo ha deciso di improvvisare. Io dico la mia battuta, lui dice la sua e poi, senza che fosse previsto dal copione, mi sputa in pieno petto”.

L’attore in questione, ha aggiunto Will Smith, era convinto che l’improvvisazione fosse andata bene e per questo motivo ha replicato lo sputo: “Anche alla seconda ripresa, dopo che io dico la mia battuta, mi sputa di nuovo in pieno petto. A quel punto, sento una voce in lontananza. Era Antoine (il regista Fuqua, ndr) che dice: ‘Ehi, ne rifacciamo un’altra ma senza lo sputo’. E in quel momento ho capito che Dio esiste”.