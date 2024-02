"Barry Seal" e tutti i film da vedere stasera in tv

Cosa guardare stasera in tv? Per l'ultima serata del weekend, prima dell'inizio di una nuova settimana e della quotidianità, ecco quali sono i film che vengono proposti dai principali canali in chiaro.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Barry Seal

Ispirato a una storia vera, Barry Seal è il film che va in onda questa sera alle 21.26 su Italia 1. La storia racconta la vita di Barry Seal (Tom Cruise), un uomo col fiuto per gli affari che riesce ad avere talmente tanto successo da attirare anche l'attenzione della CIA: viene infatti contattato da un agente (Domnhall Gleeson) che lo introduce in quella che potrebbe essere la più grande operazione sotto copertura di tutti i tempi. Il film è tristemente noto anche perché durante la lavorazione due membri del cast tecnico sono morti in un incidente.

Jane Eyre

Alle 21.17 su Iris, invece, va in onda il film di Franco Zeffirelli tratto dal classico di Charlotte Bronte, Jane Eyre. La storia è quella dell'orfana Jane Eyre (Charlotte Gainsbourg) che, dopo essere cresciuta in un orfanotrofio durissimo, viene assunta come istitutrice in casa del misterioso Mr. Rochester (William Hurt). Tra i due nasce un'inaspettata storia d'amore, che però viene interrotta quando una tragedia spezza la quotidianità della magione.

Cantando sotto la pioggia

Il musical non è di certo un genere cinematografico che fa gola a tutti, ma Cantando sotto la pioggia - stasera in tv alle 21.04 su TwentySeven - è uno di quei film che vanno visti almeno una volta, anche solo per la sua capacità di ispirare un intero genere e molti film successivi, come il La La Land di Damien Chazelle. La storia è quella di una star del cinema muto (Gene Kelly) che si prepara a fare il suo debutto in un musical del cinema parlato. Questo, però, si scontra con la sua collega Lina (Jean Hagen), che ha una voce stridula e non accetta il cambiamento, né che la sua co-star possa innamorarsi di qualcun altro. Per questo Lina cerca di sabotare la carriera della dolce Kathy (Debbie Reynolds), di cui il protagonista è innamorato, trasformandola nella sua doppiatrice e impedendole di avere una carriera tutta sua.

La duchessa

La lista dei film disponibili stasera in tv si conclude con La duchessa, film in costume disponibile alle 21.15 sul canale La7. La pellicola, ambientata nel 1774 in Inghilterra, racconta la storia di Georgiana Spencer (Keira Knightley), "costretta" al matrimonio col duca del Devonshire (Ralph Fiennes), un uomo più anziano di lei che sembra non avere altro scopo che metterla incinta per avere un erede maschio. La duchessa, intanto, sviluppa non solo nuovi interessi, ma anche un forte sentimento per il conte Charles Grey (Dominic Cooper).