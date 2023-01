Bastille Day, la Francia censura la promozione: ecco perché

Bastille day- il colpo del secolo è il film di James Watkins che va in onda questa sera alle 21.04 sul canale 20 Mediaset. Si tratta di una collaborazione tra Stati Uniti e Francia che ha spinto il protagonista, secondo l'indicazione del regista riportata da Coming Soon, di costruire il suo personaggio attraverso lo studio di grandi detective della storia del cinema, come il Clint Eastwood de Ispettore Callaghan: Il caso Scorpio è tuo.

Bastille day - Il colpo del secolo, la trama

Sean Briar (Idris Elba) è un agente della CIA di base a Parigi alle prese con un caso assai particolare. Alla vigilia della celebrazione della presa della Bastiglia, Sean si mette sulle tracce di Michael Mason (il Richard Madden de Il trono di spade), un ladro che, senza saperlo, ha rubato una borsa con all'interno una bomba, che esplode in pieno centro a Parigi, costanto la vita a quattro poveri innocenti. Un gruppo terroristico, allora, rivendica l'atto criminale, minacciando la Francia di ulteriori rappresaglie violente che portano il caos nella Ville Lumière e spingendo la CIA a indagare a tappeto. Sean chiederà proprio l'aiuto di Michael, dopo essersi assicurato che il ragazzo non ha niente a che fare con l'attentato e che è in qualche modo vittima lui stesso di un complotto più grande di quello che l'agente potrebbe immaginare.

Perché il film è stato "censurato" in Francia?

Nonostante il film abbia dalla sua un buon cast e sia un esempio di pellicola action che potrebbe richiamare l'attenzione di numerosi spettatori, quando è uscito la sua distribuzione ha avuto dei problemi per quanto riguarda la Francia. Bastille Day è ufficialmente uscito in Francia mercoledì 13 luglio 2016, il giorno prima del terribile attentato a Nizza che, secondo la ricostruzione fatta da SkyTG24, portò alla morte di ottantasei persone e al ferimento di altre 458. Quando si diffuse la notizia della strage rivendicata dallo stato islamico, la distribuzione decise di rimuovere tutta la pubblicità digitale di Bastille Day in Francia. Secondo quanto riportato dal sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, StudioCanal decise di frenare subito la promozione della pellicola, pur scegliendo di non rimuovere il film dalle sale. Secondo quanto si legge, StudioCanal lasciò agli esercenti la scelta di proiettare o meno Bastille Day nelle sale. A seguito dell'attentato di Nizza, inoltre, la Francia dichiarò tre giorni di lutto nazionale, in cui anche i cinema naturalmente rimasero chiusi. Questo fece sì che, di fatto, le uniche forme di promozione di Bastille Day fossero le locandine fuori dai cinema chiusi. Anche in questo caso, secondo IMDB, Studio Canal lasciò la libertà agli esercenti di decidere se lasciare o meno le locandine in bella mostra. StudioCanal era comunque consapevole del fatto che l'impatto maggiore dell'uscita di Bastille Day lo avrebbe vissuto proprio Nizza, città costretta a contare le vittime dopo che un furgone si era gettato sulla folla che festeggiava proprio la festa nazionale francese legata alla presa della Bastiglia. In altre zone della Francia, i cambiamenti sulla promozione o sull'uscita stessa del film difficilmente sarebbero stati avvertiti.