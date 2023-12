Cosa vedere questa sera in tv

Nella giornata dell'Immacolata Concezione, quali sono i film disponibili stasera in tv? Mentre su Canale 5 c'è il nuovo episodio della nuova stagione di Ciao Darwin e nelle case gli italiani si stanno "riprendendo" dalla fatica di aver fatto i tradizionali alberi di Natale, molti canali offrono titoli davvero interessanti, che hanno arricchito la storia della settima arte: sia quella di Hollywood che quella del Bel Paese. Ecco i titoli disponibili.

Film stasera in tv: cosa guardare?

The Terminal

Alle 21.12 su Iris viene mandata in onda una commedia sui generis molto amata e interpretata da Tom Hanks, che si basa su una storia realmente accaduta. L'attore, infatti, interpreta in The Terminal un uomo che, per una questione politica e bellica, si trova incredibilmente senza una patria e, per questo, costretto a rimanere a vivere al JFK, noto aeroporto della città di New York. La sua permanenza metterà a dura prova il direttore dell'aeroporto (Stanley Tucci), ma accenderà anche la curiosità di una hostess con una relazione problematica (Catherine Zeta Jones).

Jack Frost

Alle 21.09 su La5 viene trasmesso uno dei film natalizi più struggenti di sempre. Si tratta di Jack Frost, pellicola che sembra avere come missione quella di insegnare ai più piccoli a elaborare il lutto. La storia, infatti, è quella di un bambino che si deve preparare a passare il suo primo Natale senza il suo amato papà (Michael Keaton), recentemente scomparso. Quello che il bambino non sa è che suo padre, Jack Frost, è pronto a tornare nella sua vita, sotto le mentite spoglie di un pupazzo di neve.

Bianco, Rosso e Verdone

Tra i film disponibili stasera in tv c'è Bianco, Rosso e Verdone, famoso film che vede come protagonista Carlo Verdone. Nel film l'attore romano interpreta tre personaggi che sono diventati famosissimi nella sua carriera: il petulante Furio, l'ingenuo Mimmo alle prese con la nonna (Elena Fabrizi) e Pasquale, un uomo che ormai vive all'estero e che vuole riscoprire i piaceri del suo paese natale. Appuntamento alle 21.05 su Cine34, il canale dedicato interamente al cinema italiano.

Indipendence day: Rigenerazione

Tra le altre pellicole che si possono vedere stasera in tv c'è quella disponibile alle 21.24 su Italia 1, Indipendence Day: Rigenerazione, sequel del film degli anni Novanta con WIll Smith. Il film prende il via vent'anni dopo gli eventi narrati nel primo capitolo, quando l'umanità si trovò coinvolta in una guerra contro gli alieni invasori, riuscendo però ad avere la meglio. Ora David Levinson (Jeff Goldblum) e la dottoressa Catherine Marceaux (Charlotte Gainsbourg) hanno scoperto che la navicella che era riuscita ad arrivare sulla Terra aveva mandato un messaggio di soccorso. Gli alieni, dunque, sono pronti a tornare a minacciare la Terra, dimostrando di aver imparato dai propri errori. L'unica speranza per l'umanità potrebbe essere rappresentata dal pilota Jake (Chris Hemsworth).