Big eyes, la (vera) storia della pittrice truffata dal marito

Non è di certo il più famoso tra i film realizzati da Tim Burton, eppure Big Eyes è una pellicola che ha il merito di portare a conoscenza del grande pubblico una storia vera che ha dell'assurdo. La pellicola, che va in onda questo pomeriggio alle 14.11 su Iris, rappresenta il secondo lungometraggio biografico nella filmografia del regista di Mercoledì. Si era già cimentato nel genere quando aveva diretto Johnny Depp nei panni di Ed Wood, il regista considerato il peggiore della storia del cinema.

Big Eyes, la trama

Margaret Ulbrich (Amy Adams) è una donna che sembra sapere quello che vuole e che non sembra avere alcun problema ad andare contro le regole della società degli anni Cinquanta. La donna, infatti, decide di lasciare il marito e abbandonare un matrimonio infelice per trasferirsi a San Francisco, culla degli artisti, insieme alla figlia per inseguire il sogno di vivere attraverso la propria arte. Nella baia, Margaret conosce Walter Keane (Christoph Waltz), un pittore che rimane affascinato dai quadri di Margaret, tutti incentrati su personaggi con grandissimi occhi. Quando l'ex marito minaccia di chiedere l'affidamento della figlia, Margaret accetta di sposare Walter, nonostante i consigli dell'amica Dee-Ann (Krysten Ritter). Tuttavia il matrimonio si rivela essere una strategia con cui Walter si appropria della paternità delle opere della moglie, costringendola in una rete di bugie e frustrazione.

La vera storia dietro il film

Non sorprende che Tim Burton abbia scelto come soggetto per uno dei suoi film la storia di Margaret Keane. Lo stile della pittrice - morta a 94 anni nel 2022 - è uno stile che ricorda molto quello di Tim Burton, con personaggi dai grandi occhi e dall'aria vagamente vittoriana, che sembrano essere spaventosi e innocenti al tempo stesso. Inoltre, come ricorda Coming Soon, il regista era già un fan dell'artista, ancor prima di renderla il cuore di Big Eyes. Addirittura le commissionò un ritratto della sua ex moglie, Helena Bonham Carter. Soprattutto, però, ad affascinare il regista è stata la vera storia della "Signora Keane", che per lungo tempo ha lasciato che il marito si vantasse della paternità delle opere della pittrice, rubandole di fatto il merito di aver realizzato quelle opere.