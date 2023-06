Bombshell, ecco perché Nicole Kidman accettò il ruolo nel film scandalo

Bombshell - La voce dello scandalo è il film che va in onda questa sera alle 21.15 su Rai 5. Si tratta di una pellicola che racconta la vera storia dello scandalo sessuale che colpì la Fox News e che sconvolse gli Stati Uniti, dimostrando tutti gli abusi che avvenivano dietro le quinte di un impero mediatico. Si tratta di un film, dunque, che rappresenta quasi un vero e proprio manifesto dell'epoca del MeToo, raccontando come donne con diversi compiti e diversi "poteri" potessero diventare tutte, egualmente, vittime di poteri maschili.

Bombshell - La voce dello scandalo, la trama

Megyn Kelly (Charlize Theron) è uno dei volti più amati di Fox News, una giornalista che non si ferma davanti a niente e che sembra non avere paura di nessuno. L'anno è il 2016 e la giornalista è scelta per moderare l'incontro dei politici che concorreranno per la corsa alla Casa Bianca. Uno dei due è Donald Trump, che non prende affatto bene le domande della giornalista sui suoi presunti scandali sessuali. Sempre alla Fox News lavora Gretchen Carlson (Nicole Kidman), una sorta di anchor-woman che, dopo aver ricevuto l'ennesimo commento di stampo sessista, decide di smetterla di far finta di niente e di passare all'azione, nella speranza che altre colleghe denuncino altri comportamenti scorretti da parte dei colleghi di sesso maschile. C'è infine Kayla Popisil (Margot Robbie), una giornalista alle prime armi, che però punta a fare carriera e spera di poter ricevere una promozione per seguire le orme delle giornaliste che ammira di più. Il suo sogno, però, si scontra con la realtà che si nasconde in un ufficio, davanti a un uomo potente che pensa di poter chiedere tutto quello che vuole. Queste tre donne saranno i vertici di un immaginario triangolo delle Bermuda che punta a far sparire il CEO di Fox News, privandolo di quel potere attraverso il quale le ha più volte umiliate e molestate.

