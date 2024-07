Da Brad Pitt ad Angelina Jolie: tutti i film (e le star) del Festival di Venezia

In occasione della conferenza stampa guidata dal direttore artistico Alberto Barbera, è stata svelata la selezione ufficiale della 81° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che quest'anno sembra puntare di nuovo a portare i divi di Hollywood al Lido di Venezia. Lo scorso anno, infatti, il numero di star presenti sul red carpet del Festival di Venezia era ridotto a causa dello sciopero del sindacato degli attori, che proibiva agli interpreti di "promuovere" i lungometraggi realizzati con i grandi studio hollywoodiani con cui il sindacato era in lotta.

Nell'edizione di quest'anno del Festival di Venezia, invece, sembra esserci una ferrea intenzione di portare sul tappeto rosso non solo il meglio dell'industria cinematografica, ma anche un gran numero di star che potrebbero spingere il pubblico ad acquistare i biglietti e gli abbonamenti. Il Festival di Venezia aprirà le porte il 28 agosto e si concluderà il 7 settembre. Vediamo quali sono i titoli (e le star) da non lasciarsi scappare.

Festival di Venezia, il contingente internazionale

Si parte dal film d'apertura di Venezia, l'attesissimo Beetlejuice Beetlejuice, il film di Tim Burton che al Lido porterà, oltre al regista, anche la compagna Monica Bellucci, Willem Dafoe, Winona Rider e la giovane star Jenna Ortega, diventata famosa grazie alla serie Mercoledì. Tra i film annunciati nella sezione Fuori Concorso, poi, c'è Wolf - Lupi Solitari, il film di Jon Watts che porterà al Lido George Clooney e Brad Pitt. Nel caso di quest'ultimo, poi, potrebbe crearsi un incidente diplomatico, dal momento che nella Selezione Ufficiale del concorso di Venezia 81 è presente Maria, il film dedicato a Maria Callas e diretto da Pablo Larraìn, ormai un habitué della Mostra, in cui il ruolo della protagonista è affidato a Angelina Jolie. Nel film c'è anche il "nostro" Pierfrancesco Favino.

Tra le altre star attese al Festival di Venezia c'è senza dubbio Daniel Craig, l'ex James Bond, ora protagonista di Queer, il nuovo lavoro di Luca Guadagnino. A Venezia torna anche il rgeista spagnolo Pedro Almodóvar che con The Room Next Door potrebbe portare al cinema Tilda Swinton, Julianne Moore e John Turturro. Atteso sul tappeto rosso del festival anche Jude Law, che partecipa come protagonista di The Order, film diretto da Justin Kurzel. Soprattutto, però, ad attirare l'attenzione è il film Joker: Folie à deux, l'attesissimo film diretto da Todd Phillips, che proprio a Venezia aveva presentato lo splendido Joker e che quest'anno riporterà al Lido non solo Joaquin Phoenix, ma anche la new entry Lady Gaga.

Sebbene molti di questi titoli fossero già stati in odore di partecipazione al Festival di Venezia, il direttore artistico della Mostra ha colto tutti alla sprovvista annunciando il film Babygirl, che vede come protagonisti Nicole Kidman e Antonio Banderas, entrambi attesi nella città lagunare. Nella sezione dedicata alle serie, invece, Alfonso Cuaron presenta la serie Disclaimer, che vede come protagonista assoluta la splendida Cate Blanchett. Possibile anche una partecipazione di Russell Crowe al festival, visto che durante la kermesse verrà proiettato Master and commander, il film di Peter Weir, regista che quest'anno riceverà il leone d'oro alla carriera insieme a Sigourney Weaver.

Festival di Venezia: i titoli italiani

Per quanto riguarda il cinema italiano, anche in questo caso sono tanti i nomi che sfileranno sul red carpet. Alessandro Borghi sarà presente come protagonista, in Concorso, di Campo di Battaglia, l'ultimo film di Gianni Amelio. Toni Servillo, Elio Germano e Barbara Bobulova sono tutti protagtonisti di Iddu, film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. L'orto americano di Pupi Avati sarà il film di chiusura e porterà di nuovo a Venezia Filippo Scotti, già protagonista di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Barbara Ronchi, Rocco Papaleo, Edoardo Leo e Filippo Timi sono invece attesi per Se posso permettermi, capitolo II, cortometraggio di venti minuti firmato da Marco Bellocchio e presentato Fuori Concorso. Barbara Ronchi fa anche parte del cast di Familia, pellicola del regista Francesco Costabile presentato nella sezione Orizzonti, nel cui cast sono presenti anche giovani attori come Stefano Valentini.

Il regista inglese Joe Wright, invece, porta al Festival di Venezia la trasposizione in serie tv di M. Il figlio del secolo, che vede come protagonista Luca Marinelli. Infine al Festival di Venezia sarà presente anche Valerio Mastandrea con il suo film da regista Nonostante, scelto come film d'apertura della sezione Orizzonti. Sul sito ufficiale della Biennale di Venezia è presente la lista di tutti i film presenti nella Selezione Ufficiale, compresi anche i cortometraggi e le pellicole delle sezioni parallele al Concorso Ufficiale.

Quello che è evidente, comunque, è che anche quest'anno il Festival di Venezia vuole presentare al pubblico pellicole che probabilmente concorreranno ai prossimi Premi Oscar e che hanno il merito di portare tante star di Hollywood in Italia.