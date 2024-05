Brad Pitt e Angelina Jolie, la battaglia legale va avanti: è scontro aperto per una proprietà in Francia

È ormai finito il matrimonio fra Brad Pitt e Angelina Jolie, le due celebri star del cinema che con la loro unione avevano fatto sognare migliaia e migliaia di fan. A distanza di tanti anni - l'annuncio ufficiale della separazione risale al 20 settembre 2016 - sembra che l'amore fra i due sia completamente scomparso, lasciando il posto a una battaglia legale senza esclusione di colpi.

Stando alle più recenti notizie di gossip, il nuovo terreno di scontro per gli ex coniugi si troverebbe in Francia, dove sorge una proprietà un tempo appartenuta alla coppia.

La battaglia per Château Miraval

Pitt e Jolie hanno divorziato nel 2019, eppure sembra che fra i due le vicissitudini legali non siano ancora finite. Del resto, con un patrimonio come il loro, è normale che ci siano ancora delle questioni da risolvere. Ed ecco che arriviamo a Château Miraval, una tenuta da 500 ettari che la coppia acquistò anni prima, quando ancora non c'erano nubi di sorta all'orizzonte. Nota per la sua produzione di vini rosé, Château Miraval ha riacceso lo scontro fra gli ex Brangelina.

E dire che, proprio per sotterrare la proverbiale ascia di guerra, Brad Pitt aveva da poco fatto un passo indietro, rinunciando alla custodia condivisa dei figli (fra l'altro ormai maggiorenni). Nel 2022, però, Angelina Jolie ha deciso di sua sponte di cedere le sue quote relative alla proprietà francese all'imprenditore russo Yuri Shefler, e questa iniziativa avrebbe mandato l'ex marito su tutte le furie. Il motivo della rabbia di Pitt è presto detto: l'ex moglie, secondo lui, avrebbe dovuto avvisarlo, dato che parte delle quote del castello sono sue.

L'attore ha pertanto fatto causa e il tribunale si è espresso in suo favore: le quote di Shefler sono state affidate a curatore esterno e tutto fa pensare che presto Pitt tornerà in possesso di Château Miraval. Dal canto suo, però, Angelina Jolie ha rivelato a Page Six che la sua decisione di vendere le quote del castello sarebbe stata una ripicca nei confronti del suo ex, che aveva posto delle clausole per la vendita della proprietà. Pitt, infatti, avrebbe chiesto a Jolie di firmare un accordo di non divulgazione relativo a certe circostanze della loro vita coniugale. Fra queste, ad esempio, ci sarebbe lo schiaffo che l'attore avrebbe dato al figlio Maddox.

Gli accordi di non divulgazione

Angelina Jolie si è rifiutata di firmare qualsiasi tipo di accordo, vedendo in ciò dei tentativi da parte del suo ex di controllarla. Gli avvocati dell'attore, allore, avrebbero chiesto alla Jolie di mostrare altri accordi di non divulgazione firmati negli anni, ma lei si sarebbe rifiutata. " Pitt dice che, dal momento che Jolie ha preso in considerazione e/o ha sottoscritto altri accordi di non divulgazione nel corso della sua lunga carriera, la sua proposta di accordo di non divulgazione riguardante il suo coniuge e gli abusi sui figli non avrebbe potuto essere la ragione per cui l'accordo di vendita è fallito ", spiegano i legali, come riportato da Page Six.

La prossima udienza è fissata per il 16 maggio, data in cui conosceremo le mosse di questi dei due attori.