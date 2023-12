Bridget Jones, Tarantino e gli altri film da vedere questa sera in tv

Ora che la settimana che conduce al Natale è ufficialmente iniziata, i palinsesti televisivi hanno cominciato a riempirsi di film natalizi e fiabe dal gusto retrò. Ecco allora una lista dei film da guardare questasera in televisione per coloro che vogliono sentire la magia del Natale, ma anche per chi vuole solo godere della bella sensazione di sedersi davanti a un buon lungometraggio.

Cosa vedere stasera in tv

Bridget Jones's Baby

Alle 21.05 su TwentySeven va in onda il terzo capitolo della saga cinematografica dedicata al personaggi nato dalla penna di Helen Fielding. In Bridget Jones's baby l'iconico e buffo personaggio interpretato da Renée Zellweger ha perso peso e ha cercato di ricostruire la sua immagine e di decarsi al lavoro, soprattutto dopo la fine della sua relazione con Mark Darcy (Colin Firth). Un giorno, durante un evento musicale, la donna incontra Jack Qwant (Patrick Dempsey) con il quale fa sesso. Poco dopo, Bridget incontra anche il suo ex e i due non riescono a contenere i sentimenti che ancora provano l'uno per l'altra e finiscono a letto insieme. Bridget scopre successivamente di essere incinta, ma non ha alcun modo per determinare con sicurezza chi sia il padre del bambino.

C'era una volta a... Hollywood

Tra i film disponibili stasera in tv c'è il capolavoro firmato da Quentin Tarantino e intitolato C'era una volta a... Hollywood, che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 4. La pellicola segue le vicende di un grande attore ormai in declino (interpretato da Leonardo DiCaprio) e della sua fidata controfigura nonché migliore amico (Brad Pitt). Le loro storie si intrecciano a quelle dei nuovi vicini che si sono appena trasferiti nella casa accanto a Cielo Drive, a Los Angeles. Ed è soprattutto Sharon Tate (Margot Robbie) a richiamare l'attenzione su di sé, senza sapere che molto presto finirà nel mirino di Charles Manson e della sua famiglia. Come accade con Bastardi senza gloria, anche in questo film Tarantino si diverte a riscrivere la storia.

Io sono Babbo Natale

Altro film in onda stasera in tv è Io sono Babbo Natale, l'ultimo film interpretato dall'amatissimo Gigi Proietti e uscito postumo. L'appuntamento è alle 21.20 su Rai 2, e la storia segue le vicende di Ettore (Marco Giallini) che, appena uscito di prigione a seguito di una rapina, pensa di non avere altre opzioni se non quella di continuare a rubare. Così una notte si intrufola nella casa di un vecchio signore di nome Nicola (Proietti): l'anziano non ha nulla di valore in casa ed Ettore rimane sorpreso e scettico quando Nicola gli svela di essere il vero Babbo Natale. Per Ettore, che non crede in niente legato al Natale e che non ha mai conosciuto sua figlia, quella notizia non è altro che uno scherzo, ma la sua vita è destinata a cambiare, così come la sua opinione.

Ladyhawke

I consigli cinematografici della serata si concludono con un film degli anni Novanta diventato un vero e proprio cult e in onda questa sera alle 21.25 su Nove. Ladyhawke è un film che unisce gli elementi della fiaba con quelli dell'epic fantasy. Tutto comincia quando un giovane di nome Philippe (Matthew Broderick) scappa dalle segrete del Vescovo di Aguillon, diventando il primo ad aver compiuto una simile impresa. Questo lo porta sulla strada del Capitano Navarre (Rutger Hauer), un ex soldato del Vescovo che ora è in cerca di vendetta per quello che l'uomo di chiesa ha fatto a lui e alla sua amata Isabeau (Michelle Pfeiffer), maledicendoli con un incantesimo e obbligandoli a non poter stare ma insieme.