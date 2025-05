Cannes 2025: nuove regole sul red carpet, stop ai look eccessivi pena l'esclusione

Bella Hadid con un nude look sul red carpet di Cannes 2024

Nel corso degli anni, il Festival di Cannes è stato teatro di mode eccentriche e stili audaci, con star che hanno sfilato sul tappeto rosso con abiti provocanti, tagli estremi e dettagli decisamente sopra le righe. Impossibile dimenticare nell'edizione 2024 Bella Hadid, la super top model americana, che sfilò sul red carpet senza reggiseno o ancora quando nel 2016, alla prima di "The Young Pope", a far parlare di loro furono Dayane Mello e Giulia Salemi che indossarono lunghi abiti colorati dallo spacco che nulla lasciava all'immaginazione.

Le regole cambiano



A partire da domani, giornata inaugurale della 77ª edizione del Festival, in programma dal 13 al 24 maggio 2025, entreranno in vigore nuove regole sul dress code. Secondo quanto indicato nel regolamento ufficiale, gli outfit considerati troppo audaci o provocatori non saranno più ammessi sulla passerella. Chi non si atterrà a queste direttive rischia l’esclusione dalla première.

Inoltre si legge: " Per le proiezioni di gala del Grand Théâtre Lumière che si svolgono intorno alle 19 e alle 22, a cui partecipano le équipe artistiche, è richiesto l'abito da sera (abito lungo, smoking). In alternativa, è possibile indossare anche un "little black dress", un abito da cocktail, un tailleur pantalone scuro, una maglia elegante con pantaloni neri; un abito nero o blu navy con papillon o cravatta scura. Borse, zaini o borse di grandi dimensioni sono vietati durante le proiezioni di gala. Gli armadietti, aperti fino alle 00:30, sono disponibili vicino alla Gare Maritime ".

Nuove regole anche per le scarpe

Tra le novità introdotte nel regolamento 2025, spiccano anche importanti aggiornamenti sul fronte delle scarpe. Se in passato sandali bassi e infradito erano tassativamente vietati sul red carpet, quest’anno il protocollo si ammorbidisce: saranno ammessi sandali eleganti, con o senza tacco. Restano però escluse le sneakers, considerate ancora fuori contesto per la passerella ufficiale.

La questione delle scarpe col tacco aveva già suscitato critiche negli anni scorsi, con proteste pubbliche da parte di attrici come Kristen Stewart ed Emily Blunt, che avevano denunciato l’imposizione come anacronistica e per salire la scalinata le avevano addirittura tolte.

Niente selfie

Da quest'anno niente più selfie o foto tra i vip per evitare rallentamenti inoltre, le nuove regole esigeranno anche lo smoking per tutti i fotografi di sesso maschile.

Chi sono i vip più attesi

