"Chi ha incastrato Roger Rabbit" e gli altri film da vedere stasera in tv

Sebbene la tv generalista sia spesso accusata di proporre solo contenuti di basso livello e talk show e reality show che non interessano nessuno, la realtà è che spesso vengono proposti film interessanti, pellicole che possono incuriosire il palato dei cinefili più incalliti. Ecco allora una breve lista di quelli che sono i film disponibili stasera in tv che meritano il tempo di una visione.

I film da vedere stasera in tv

Chi ha incastrato Roger Rabbit?

Vera e propria pietra miliare della settima arte e diretto da Robert Zemeckis, Chi ha incastrato Roger Rabbit è forse il lungometraggio più famoso tra quelli che utilizzano la cosiddetta tecnica mista, quella cioè che prevede che veri attori recitino al fianco di cartoni animati. La storia prende il via quando Roger Rabbit, un cartone animato, viene ingiustamente incolpato di un omicidio. Sul caso è chiamato a indagare l'investigatore privato Eddie (Bob Hoskins), che con i cartoni animati ha un brutto rapporto, visto che uno di essi ha ucciso suo fratello. Mezzo alcolizzato e cinico, Eddie sarà però un amico fidato per il coniglio e lo aiuterà a far luce su quello che è successo veramente, salvando Roger Rabbit dalle accuse del Giudice Morton (Christopher Lloyd) e aiutandolo a riconquistare la moglie, Jessica Rabbit. Chi ha incastrato Roger Rabbit va in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie.

Quel treno per Yuma

Alle 21.11 su Iris va in onda Quel treno per Yuma, remake western del 2007 dell'omonimo film del 1957. La storia è quella di Ben Wade (Russell Crowe), un fuorilegge a capo di una banda che ha appena portato a termine una rapina molto fruttuosa ai danni di una diligenza. Ritiratosi in un saloon per festeggiare la sua impresa, l'uomo viene però arrestato. La sua storia si intreccia con quella di un contadino molto povero e sfortunato (Christian Bale), che accetta di far parte della scorta che condurrà il criminale al carcere di Yuma, dietro il pagamento di duecento dollari. Tuttavia, il viaggio in treno cambierà velocemente l'equilibrio del duo e il destino del treno stesso.

Attacco al potere: Olympus has fallen

I consigli inerenti i film da vedere stasera in tv si chiudono con il film disponibile alle 21.10 sul canale 20 Mediaset: Attacco al potere: Olympus has fallen, il film action targato da Antoine Fuqua, che nel corso della sua carriera da regista ha più volte dimostrato il suo talento con il cinema di genere. La pellicola si apre con un incidente stradale durante la vigilia di Natale. Nello scontro, rimane ferito il presidente degli Stati Uniti (Aaron Eckhart) e sua moglie: la guardia a capo della scorta, Mike Banning (Gerard Butler) decide di salvare il presidente, mentre la First Lady perde la vita. Distrutto dal dolore, il presidente sposta Mike e gli cambia funzione, di modo da non essere costretto a rivivere ogni giorno la consapevolezza di essere vivo a discapito della donna che amava. Tuttavia, quando un attacco terroristico perpetrato dalla Corea del Nord mette a repentaglio la Casa Bianca, Mike sembra l'unico capace di risolvere l'intero conflitto.