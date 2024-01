Da Mamma ho perso l'aereo al Golden Globe: la storia di Kieran Culkin

Nonostante il periodo natalizio abbia chiuso i battenti, trasportandoci di nuovo nelle nostre vite quotidiane, sembra che nell'aria ci sia ancora voglia di storie ambientate nel periodo di Natale. Questa sera, alle 21.14 su Italia 1, viene infatti mandato in onda Mamma ho perso l'aereo, che è senza dubbio una delle pellicole imprescindibili da vedere nel periodo festivo. Diretto da Chris Columbus e scritto da John Hughes, Mamma ho perso l'aereo è diventato davvero un classico della settima arte, che non solo ha portato a sequel e remake, ma ha anche lanciato la carriera del fratello minore del protagonista, Kieran Culkin.

Mamma ho perso l'aereo, la trama

I McCallister si stanno preparando a partire per la Francia, con l'obiettivo di trascorrere il Natale nella romantica Parigi. La sera prima della partenza, però, in casa c'è un gran caos e il piccolo Kevin (Macauley Culkin) si sente incompreso e maltrattato dalla sua famiglia. Non solo nessuno gli ha preparato la valigia, ma dovrà passare la notte nello stesso letto di suo cugino Fuller (Kieran Culkin), che ha la reputazione di essere uno che "la fa a letto". A seguito di un incidente durante la cena, però, Kevin viene spedito a dormire in soffitta, da solo, da sua madre (Catherine O'Hara). Davanti a quella che il ragazzino reputa essere l'ennesima ingiustizia, Kevin esprime il desiderio di veder sparire la sua famiglia. Il giorno dopo, quando Kevin si sveglia, effettivamente sono tutti spariti. Nel caos della preparazione per la partenza, con la sveglia che non ha suonato, i McCallister hanno finito col lasciare il bambino a casa. Mentre sua madre cerca disperatamente un modo per tornare a casa, Kevin si gode la casa da solo, senza che nessuno gli dica cosa debba fare o come debba comportarsi. Ben presto, però, l'idillio sembra scemare e alla nostalgia per la sua famiglia si aggiunge la paura per due ladri (Joe Pesci e Daniel Stern) che hanno preso di mira proprio la grande magione dei McCallister.

La carriera di Kieran Culkin

Quando si pensa a Mamma ho perso l'aereo il primo pensiero, naturalmente, va al protagonista Macaulay Culkin, alle battute iconiche del suo personaggio o, addirittura, ai problemi che (anche) il successo del film ha portato al giovane attore nella relazione coi suoi genitori. Non tutti sanno che nella pellicola di Chris Columbus c'è anche il fratello minore di Macaulay Culkin, Kieran Culkin, diventato ora estremamente noto grazie al personaggio di Roman Roy in Succession, serie tv targata HBO che ha trionfato ai Golden Globe che hanno avuto luogo il 7 gennaio 2024. Dopo aver partecipato a Mamma ho perso l'aereo e Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, Kieran Culkin ha continuato a lavorare nel mondo della settima arte, creandosi una carriera di tutto rispetto: dalla commedia con Steve Martin Il padre della sposa al film adolescenziale diventato un cult Kiss me, passando anche per il melodramma grazie a film come Basta guardare il cielo e Le regole della casa del sidro.

Nel 2002 recita in Igby, pellicola incentrata su un ragazzo di diciassette anni che vive con la mamma malata di cancro e un padre schizofrenico, nel pieno di un'adolescenza piena di tumulti. Recitando al fianco di attori come Susan Sarandon e Jeff Goldblum, Kieran Culkin viene nominato al suo primo Golden Globe come migliore attore in un film commedia o musical: il premio andò poi a Richard Gere per il flm Chicago, ma la nomination sembrò confermare il talento e la crescita di Kieran Culkin, che si stava concentrando sempre di più sulla sua carriera. Una carriera, bisogna dirlo, resa possibile anche dal fatto che tutta la pressione familiare era sulle spalle di Macaulay Culkin, come ha raccontato lo stesso Kieran in un'intervista riportata dal sito dell'Internet Movie Data Base, in cui ha detto: "Di sicuro la mia vita è stata migliore e meno frenetica, rispetto a quella di Mac [Macaulay Culkin, ndr]. È stato lui a sopportare tutta la pressione a casa e sui set cinematografici. Mio padre mi ha praticamente lasciato in pace perché non guadagnavo abbastanza soldi per dargli motivo di controllarmi."