Mamma ho perso l'aereo e gli altri: i 10 film di Natale più belli

Da sempre il cinema non si è mai tirato indietro quando si trattava di realizzare film di Natale, perfetti da vedere durante il mese di dicembre. Dalle varie edizioni di A Christmas Carol, passando per altri classici come Il Grinch o C'è posta per te, sono davvero tanti i film da vedere durante le festività natalizie, al punto che alcuni di essi sono diventati dei veri e proprio classici che rivediamo ogni anno e di cui non ci stanchiamo mai.

I film di Natale di cui non ci stanchiamo mai

La vita è meravigliosa

Il film diretto da Frank Capra è senza dubbio uno dei classici che non ci stanchiamo mai di rivedere durante le festività natalizie. Tratto da un racconto breve e diventato anche fonte di ispirazione per il brano Meraviglioso, La vita è meravigliosa racconta la storia di George Bailey (James Stewart), un uomo misericordioso e di buon cuore, che ha dovuto accantonare il suo sogno di girare per il mondo per prendersi cura dell'azienda di famiglia. Nonostante la sua gentilezza e il suo essere presente per tutti, George sta affrontando un periodo molto delicato della sua vita: sull'orlo della bancarotta per volere di un malvagio imprenditore, George comincia a pensare che l'unica possibilità per lui sia togliersi la vita. Tuttavia, sotto la guida dell'angelo Clarence (Henry Travers) scoprirà che la vita è davvero meravigliosa e che la sua esistenza ha dato senso alla vita di molte altre persone. Un intramontabile film di Natale.

Mamma ho perso l'aereo

Altro film classico che viene riproposto ogni anno è Mamma ho perso l'aereo, commedia degli anni Novanta che, se da una parte ha peggiorato i rapporti di Macaulay Culkin con i suoi genitori, dall'altra ha dato vita a un cult indimenticabile. La storia è quella del piccolo Kevin (Culkin) che, dopo aver litigato con la sua famiglia, si ritrova da solo nell'immensa dimora di famiglia, dimenticato per sbaglio da sua madre (Catherine O'Hara). Il bambino, che ha solo otto anni, si troverà così a vivere la libertà che ha sempre sognato: ma ben presto la nostalgia della famiglia comincia a fare capolino all'orizzonte. Come se non bastasse nel quartiere girano due ladri d'appartamento (Joe Pesci e Daniel Stern), che hanno preso di mira proprio la casa di Kevin. Il bambino, però, non si lascia spaventare e organizza una serie di trappole. Il film diretto da Chris Columbus ebbe talmente tanto successo da portare anche alla realizzazione di un sequel, dal titolo Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York.

Edward mani di forbice

Diretto da Tim Burton e uscito nel 1990, Edward mani di forbice è un film che ha finito col diventare un classico di Natale. Riscrivendo sia il mito di Frankenstein che l'archetipo de La bella e la bestia, Tim Burton racconta la storia dell'androide Edward (Johnny Depp), un freak che viene condotto fuori dal castello in cui vive e in cui è morto il suo inventore da una donna (Dianne Wiest) che decide di ospitarlo in casa sua, specie ora che le vacanze di Natale si avvicinano.

Nella casa di Peggy, Edward incontra la bella Kim (Winona Ryder) di cui si innamora, pur sapendo di non avere molte chance, visto che la ragazza è già impegnata e, soprattutto, difficilmente si innamorerebbe di un tipo strano come lui. Ben presto, però, le cose cambiano. E mentre Kim fa luce sul suo rapporto e sui suoi sentimenti, la cittadina comincia a rivoltarsi contro il "mostro" giunto in città.

Una poltrona per due

Uscito nel 1983 e diretto da John Landis, Una poltrona per due rappresenta un appuntamento fisso a ogni Natale, dal momento che la pellicola viene trasmessa ormai da anni la sera della Vigilia su Italia 1. Uscito in estate e non destinato a diventare un classico di Natale, Una poltrona per due racconta la storia di due uomini molto diversi tra loro: da una parte Louis (Dan Aykroyd), uomo ricco, facoltoso e ben educato, dall'altra Billy Ray Valentine (Eddie Murphy), un senzatetto furbo e imbroglione. I due non hanno niente in comune se non il fatto di diventare il bersaglio di una scommessa dei fratelli Duke, Randolph (Ralph Bellamy) e Mortimer (Don Ameche), che decidono di scambiare le vite dei due, facendo cadere in miseria l'uno e innalzando l'altro. Ben presto, però, Louis e Billy Ray decidono di fare squadra comune per vendicarsi dei due ricchi signori annoiati.

S.O.S. Fantasmi

Sempre un cult degli anni Ottanta, diretto stavolta da Richard Donner, S.O.S. Fantasmi è una delle tante pellicole che puntano a riscrivere e reinventare il classico Canto di Natale scritto da Charles Dickens. La storia è quella di Frank Cross (Bill Murray), il dirigente di una società di pubblicità e produzione televisiva che ha perso la magia del Natale e tratta tutti con una cattiveria gratuita. In prossimità del Natale, mentre sta organizzando la messa in onda di uno spettacolo in diretta ispirato proprio a Canto di Natale, Frank riceve la visita di tre fantasmi: quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro. In un viaggio nel tempo, alla riscoperta delle cose veramente importanti e delle decisioni sbagliate prese nel corso della vita, Frank ha una sola occasione per provare a salvare la sua anima prima che sia troppo tardi.

Love Actually - L'amore davvero

Sebbene in queste ultime settimane sia stato oggetto di esame da parte dello stesso regista, che ha cominciato a mettere in mostra le problematiche del film, Love Actually - L'amore davvero è senza dubbio uno dei nuovi classici per quanto riguarda i film di Natale. Si tratta di una pellicola corale, in cui la macchina da presa si trova a seguire le vite di diversi personaggi durante le settimane che precedono il 25 dicembre. Dal primo ministro (Hugh Grant) alle prese con una cotta per la sua assistente, a un uomo rimasto vedovo (Liam Neeson) che deve imparare a gestire da solo il figlio; da una donna in crisi matrimoniale (Emma Thompson) a uno scrittore che è appena stato tradito (Colin Firth). Da un uomo (Andrew Lincoln) innamorato della moglie (Keira Knightley) del suo migliore amico, fino a un vecchio cantante che vuole scalare le classifiche (Bill Nighty).

L'amore non va in vacanza

Per rimanere in tema di commedie romantiche diventate nuovi classici di Natale non si può non citare L'amore non va in vacanza, la storia di due donne dal cuore spezzato che, proprio a Natale, troveranno l'amore. Da una parte c'è Amanda (Cameron Diaz), una donna che vive a Los Angeles, ha una sua azienda di trailer e ha appena scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato. Dall'altra c'è Iris (Kate Winslet), che lavora come giornalista a Londra ma vive nel Surrey e ha appena scoperto che l'uomo di cui è innamorata e con cui ha una relazione ballerina è in procinto di sposare un'altra. Le due, per sfuggire alla tristezza e alla solitudine, decidono di fare lo "scambio casa". Amanda vola nel Surrey, dove conosce il fratello di Iris, Graham (Jude Law), mentre Iris si trasferisce a Los Angeles, dove fa amicizia con il vicino Arthur (Eli Wallach) e, soprattutto, conosce il compositore Miles (Jack Black).

Klaus - i segreti del Natale

Uscito solo nel 2019 su Netflix e dunque decisamente recente per poter già essere considerato un classico, Klaus - I segreti del Natale è forse uno dei più bei film d'animazione a tema natalizio. La storia è quella del postino Jesper: figlio viziato del presidente dell'accademia dei postini, Jesper pensa di poter vivere in tutte le comodità senza dover necessariamente lavorare. Stanco di questo atteggiamento, però, suo padre decide di spedirlo in uno dei villaggi più remoti del mondo, dal nome impronunciabile e coperto da una pesante coltre di neve. Un villaggio dove gli abitanti sono in lotta gli uni contro gli altri e dove il sentimento principale sembra essere l'odio. Per poter tornare a casa Jesper deve imbucare un numero esorbitante di lettere, ma come poterlo fare in un paese dove nessuno si scrive e tutti cercano di uccidersi? A quel punto il postino ha un'idea: sfrutterà l'ingenuità dei bambini e insieme al misterioso e taciturno Klaus darà di fatto il via alla tradizione delle letterine da spedire a Babbo Natale.

Le cinque leggende

Altro film d'animazione destinato a diventare un classico film di Natale da rivedere ogni anno, Le cinque leggende si concentra su Jack Frost, una creatura legata all'inverno che viene scelto dall'Uomo sulla Luna come possibile, nuovo guardiano. Jack si unisce così a Babbo Natale, Sandman, il Coniglietto Pasquale e la Fatina dei Denti per proteggere la magia e i bambini dall'avanzata di Pitch, l'Uomo Nero, che sta portando terrore nei sogni dei bambini e ha come unica ambizione quella di distruggere i cinque guardiani e far sprofondare il mondo in una dimensione oscura e tenebrosa.

Hook - Capitan Uncino

Classico degli anni Novanta, Hook - Capitan Uncino è un film di Natale adatto agli spettatori di qualsiasi età. Peter Bunny (il compianto Robin Williams) è un uomo così dedito al lavoro da non rendersi conto che sta passando poco tempo con la sua famiglia. Durante le vacanze di Natale, però, sua moglie Moira lo convince a tornare a Londra, a far visita all'amata Nonna Wendy (Maggie Smith), che ha salvato Peter quando era solo un orfano e che ha passato la vita a salvare tanti altri "bimbi sperduti". Mentre è impegnato nella sera di gala dedicata proprio a Wendy, i figli di Peter e Moira vengono rapiti da qualcuno che si firma Capitan Uncino (Dustin Hoffman). È così che, con l'aiuto di Trilli (Julia Roberts), Peter vola alla volta dell'Isola che non c'è, dove deve ritrovare il suo vero io. Peter, infatti, non è altro che il vero e unico Peter Pan.