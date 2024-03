Chi è il super favorito agli Oscar 2024 come miglior attore

Per tutti gli amanti del grande cinema si sta avvicinando la notte degli Oscar, il momento in cui si celebra la settima arte e si premiamo i film e gli attori che più si sono distinti nella award season. E nell’edizione del 2024 c’è proprio l’imbarazzo della scelta dato che, la stagione cinematografica appena conclusa, non solo è stata costellata da grandi successi commerciali (come il fenomeno di Barbie) ma si è notato un incremento nella qualità dei prodotti che sono presentati al grande pubblico. Gli Oscar, però, non premiamo solo il film più bello – che ultimamente si sposa molto con un’Academy molto inclusiva -, ma si rivolge anche uno sguardo ai volti che hanno reso tale il film. Nella categoria di Miglior attore, infatti, ci sono così tanti talenti che, ad oggi, è impossibile capire chi potrà essere un vincitore. I bookmakers hanno già le idee chiare. Ma chi sono i papabili?

Agli Oscar 2024 sono 5 i gli attori che sono in lista per la statuetta. C’è Bradley Cooper che è stato molto apprezzato per il “suo” Maestro – ora su Netflix -; spunta l’iconico Paul Giamatti che ha brillanto nel satirico (ma attualissimo) Lezioni di vista; c’è anche Colman Domingo che è stato l’attore di punta in Rustin, film incentrato sull’attivista Bayard Rustin; senza dimenticare Jeffrey Wright che si è distinto in American Fiction (in Italia su Amazon Prime Video); e infine c’è anche Cillian Murphy che in Oppenheimer di Nolan ha raccontato la nascita della bomba atomica. Come si può vedere la scelta non è affatto semplice dato che, ogni singolo attore, ha portato al cinema un ruolo interessante e si è fatto notare per le sue doti recitative. Premiare il migliore è impossibile ma si può prevedere chi possa essere l’attore che si prenderà la statuetta. E, neanche a dirlo, gli occhi sono puntati tutti su Cillian Murphy.

L’attore che è stato il protagonista di uno dei lungometraggi più intimi di Nolan, è di sicuro il favorito. Lo è sia dalla stampa di settore e sia dagli addetti ai lavori (salvo colpi di scena dell’ultimo minuto). Il buon Murphy ad oggi ha vinto un BAFTA come migliore attore protagonista, un Golden Globes come protagonista in un film drammatico e ha vinto persino un SAG Award, ricevendo poi una candidatura ai Critics Choise Award. Con la nomination agli Oscar, l’attore di Oppenheimer ha la strada spianata dato che ha vinto diversi riconoscimenti molti ambiti. Ma tutto questo basterà? Gli scommettitori puntano anche su Paul Giamatti, i restanti pare che torneranno a casa a bocca asciutta ma tutto è ancora da vedere.