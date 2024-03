Chi è il super favorito come miglior film agli Oscar 2024?

Ormai manca veramente poco alla cerimonia che consegnerà gli Oscar 2024 ai prodotti migliori della stagione cinematografica che si è conclusa il 31 dicembre 2023. Infatti, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, il 10 marzo (il mattino dell'11, in Italia) verranno consegnati gli Academy Awards, alla fine di una lunga stagione dei premi che ha già un po' tastato il gusto e le preferenze dei membri che sono stati chiamati a votare. Premi come quelli del sindacato degli attori (i SAG), quello dei produttori (PGA), quello dei registi (il DGA) e anche i Golden Globes hanno fatto luce sull'andamento delle nomination, il che naturalmente permette di fare qualche pronostico che potrebbe avvicinarsi alla realtà di ciò che vedremo il 10 marzo.

Qual è il film favorito a vincere l'Oscar 2024?

Il premio più importante tra quelli che verranno consegnati a Los Angeles è senza dubbio quello al Miglior Film, che infatti è l'ultimo che viene annunciato, quando in Italia sarà già l'alba. I candidati di quest'anno vedono in lizza American Fiction, il francese Anatomia di una caduta, il controverso Barbie (che è stato accompagnato da molte polemiche), The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer

Past Lives, Povere Creature! e La zona d'interesse. Film molto diversi tra loro, con differenti registri e altrettanto diverse ambizioni. A spuntarla, però, dovrebbe essere Oppenheimer di Chistopher Nolan. Sin dall'uscita, la pellicola che ha contribuito alla nascita del cosiddetto barbenheimer, ha suscitato una risposta estremamente positiva da parte della critica e del pubblico. Una predilezione che si è poi tradotta in una cascata di premi per il film sul leader del Progetto Manhattan.

Oppenheimer, infatti, ha già vinto il Golden Globe per il Miglior Film Drammatico, il Bafta (vale a dire il Premio Oscar inglese), Nolan ha vinto come miglior regista al Directors Guild of America Awards (i già citati DGA) e, soprattutto, Oppenheimer ha vinto il premio dei Producers Guild of America Awards (i PGA), che spesso sono la vera cartina di tornasole per comprendere come potrebbe andare la cerimonia dei Premi Oscar. Infatti, da quando è stato istituito il premio al Miglior Film nel 1990, su trentatré edizioni (esclusa quella del 2024), ben 24 film che sono stati premiati ai PGA hanno ottenuto anche il Premio Oscar al miglior film.

Perché Oppenheimer è il favorito agli Oscar 2024?

Oppenheimer è un film che funziona sotto ogni punto di vista e perciò, nel 2024, ci si potrebbe ritrovare nella situazione in cui chi vincerà l'Academy Awards potrebbe essere davvero colui che lo merita di più. Prima di tutto, il film rappresenta un biopic, un genere che a Hollywood piace sempre molto. Inoltre è un film biografico su un personaggio molto controverso e sfaccettato, che permette dunque di approfondire la vicenda sotto molti punti di vista. La regia di Christopher Nolan, che alterna scene a colori con scene in bianco e nero e che è in grado di far vedere l'esplosione atomica senza mai mostrarla, è un altro elemento che dà solidità al film, insieme alla sceneggiatura e alla colonna sonora (che probabilmente si porterà a casa un premio). A tutto questo si aggiunge anche la straordinaria capacità istrionica degli interpreti principali. Cillian Murphy - che è in lizza per vincere come miglior attore, tallonato dal Paul Giamatti di The Holdovers - è davvero straordinario nel ritratto feroce e a tratti allucinato di uno scienziato che, per la sete di conoscenza, ha quasi distrutto il mondo. Robert Downey Jr., che sicuramente vincerà come Miglior Attore Non Protagonista, è capace di rubare la scena, interpretando un personaggio scomodo, viscido, che non ha nulla a che vedere con il fascino di Iron Man/Tony Stark, a cui il grande pubblico è maggiormente abituato. Emily Blunt e Gary Oldman, sebbene abbiano ruoli molto più brevi (quello di Oldman, addirittura, è appena un cameo), dimostrano come Nolan abbia prestato grande attenzione anche ai personaggi minori. Proprio la cura di ogni singolo dettaglio, dunque, potrebbe essere il motivo per cui Oppenheimer quasi sicuramente trionferà alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2024.