Cinema da brividi: vedere "Lo squalo" in acqua

Uno dei miei traumi infantili è stato vedere Lo Squalo di Spielberg, che tra l’altro è un film bellissimo ma non ho mai messo più piede in mare. Cioè, ci ho provato, ma appena lo faccio sento la musichetta, dum dum dum… In Texas che si sono inventati? In questi giorni la pubblicità compare sempre nei feed di Instagram: Il Volante Beach Resort e il Beachside Billiy’s proiettano Lo squalo con gli spettatori a mollo nell’acqua, aggrappati a salvagenti. Col cavolo che ci andrei. Lo so, è solo suggestione. In fondo è un cinema nell’acqua.

Mica come quelli che per turismo si fanno mettere dentro una gabbia con lo squalo bianco che ti passa vicino e addenta le sbarre (mi sono visto tutti i filmati, ci sono le sbarre ma un braccio ci passa dentro, considerando che sei in acqua non mi sembra molto sicuro). Tuttavia quest’estate ero a mollo in piscina, di notte, da solo, appoggiato al bordo, e parlavo al telefono, quando mi sento il muso di un grande squalo bianco sui polpacci, e sono schizzato fuori dall’acqua come neppure Flash. Era solo il robottino che pulisce la piscina.

Ma lì non è neppure colpa di Spielberg, perché dopo lo Squalo vidi un film di 007 dove i cattivi mettono uno in una piscina dove c’era uno squalo, e da allora sento squali anche in piscina. Ve lo immaginate nel cinema a mollo? Mi sfiora uno spettatore e muoio d’infarto. Oh, comunque voi che amate i brividi andateci pure.