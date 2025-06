Cinema in festa solleva le sale

Ascolta ora 00:00 00:00

È partita, domenica, l’iniziativa «Cinema in festa» che propone, fino al 12 giugno, i film a 3,50 euro. Con dati positivi: 1,2 milioni di incasso e 140mila spettatori in più rispetto al primo giorno dello scorso anno. Con un impatto positivo anche sui dati del botteghino, in crescita del 58% su analogo week-end 2024. Nulla scalfisce Lilo & Stitch (voto 6,5) che, con 18.123.603 euro, è diventato il film con maggior incasso 2025, a dimostrazione che la Disney, quando non insegue la cultura woke, sa fare ancora la differenza. Interessante la performance di Dragon Trainer (voto 7), nuovo convincente episodio del franchise Dreamworks, in arrivo il 13, ma che ha fatto, l’8, un giorno di anteprima con risultati notevoli visto che 485.513 euro di botteghino non sono pochi. C’era attesa per il debutto di Karate Kid: Legends (voto 6), terzo con 409.378 euro, che unisce vecchi fan (rispolverando Jackie Chan e Ralph Macchio) ai nuovi, con un’operazione nostalgia, da pilota automatico, ma divertente. Bisogna scendere fino all’ottavo posto, con 97.

069 euro, per trovare un’altra novità, l’anime Dan Da Dan: Evil Eye (voto 7), che mostra, in anticipo, i primi tre episodi della nuova stagione. Nono, invece, L’Amico Fedele (voto 6/7), 60.171 euro, con un’ottima Naomi Watts (foto) alle prese con un grosso alano ricevuto in eredità dal suo miglior amico (Bill Murray), morto suicida.