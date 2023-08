Oppenheimer, ecco dove vederlo in Imax 70 come lo ha pensato Nolan (non in Italia)

C’è grande attesa in merito all’uscita nelle sale cinematografiche di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, che rievoca il progetto Manhattan e la nascita della bomba atomica attraverso la storia del suo stesso inventore. Dal regista americano, che ha diretto anche la trilogia di Batman e (tra l’altro) il premiatissimo Dunkirk, ci si aspetta un lungometraggio complesso, di lunga dura ma di ottima fattura sia dal punto di vista scenico che da quello registico. È risaputo, infatti, che il buon Nolan, oltre a curare i suoi film nei contenuti, cerca sempre di regalare al pubblico una visione di grande respiro grazie a tutte le più moderne tecniche di riprese. Anche Oppenheimer (nei cinema in Italia dal 23 agosto) fa parte di questa grande sperimentazione, girato in IMAX e in 70mm. Una vera particolarità. Il 70mm si tratta di una pellicola che, rispetto al tradizionale 35mm, permette di impressionare un fotogramma più grande donando una definizione maggiore alle immagini impresse sullo schermo.

Una visione immersiva, sia visivamente che acusticamente, ma in Italia come nel resto nel mondo non tutti i cinema dispongono di sale dotate di questa tecnologica. Come riporta Insider.com, di recente sono stati rivelati i cinema che proporranno Oppenheimer in pellicola 70mm IMAX. E il numero è molto ridotto. Sull’argomento, però, c’è da fare una distinzione tra una pellicola IMAX e in 70mm. Nel nostro Paese non ci sono luoghi adibiti per una visione in IMAX ma solo in 70mm, e sono tre le sale in cui è possibile vivere l’esperienza. Si tratta di Milano, Bologna e Roma. Per l’altro formato la questione si fa un po' più complicata.

Solo in 30 cinema è possibile vedere Oppenheimer in IMAX 70mm e per farlo bisognerebbe volare in Arizona, in California, in Georgia o in Indiana, ad esempio. Ma se non è possibile compiere un viaggio in America c’è la possibile di volare in Inghilterra dove ci sono solo tre cinema che dispongono della sala giusta, oppure in Australia e in Repubblica Ceca. Ma il regista, per quale motivo avrebbe scelto di girare in questo modo il suo film? "Dalla risoluzione al colore alla nitidezza fino alla qualità generale, non c’è nulla che si possa paragonare all’utilizzare le cineprese in pellicola IMAX", ha rivelato in un’intervista. Una visione che è spettacolare in ogni dettaglio e, dato che la storia si sposa perfettamente con la tecnologia messa in atto dal regista, il 70mm è un’esperienza unica per vivere sulla propria pelle la storia di un uomo che ha cambiato la storia.