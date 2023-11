Cosa c'è stasera in tv, 5 consigli sui film da vedere

Quale film scegliere, in questo venerdì sera? Per evitare che gli spettatori si smarriscano in un'offerta sempre più ampia, ecco una lista per scoprire cosa c'è stasera in tv e quali sono i lungometraggi a cui dare un'opportunità.

Stasera in tv: i titoli da non perdere

La signora dello zoo di Varsavia

Stasera in tv, alle 21.00 su Iris, viene trasmesso il film La signora dello zoo di Varsavia, un lungometraggio che racconta la storia vera di una donna che, durante la Seconda Guerra Mondiale, utilizzò il suo lavoro nello zoo, trasformato in allevamento di maiali per le truppe naziste, per salvare la vita a numerosi ebrei chiusi nel ghetto della città. A interpretare la signora del titolo c'è l'attrice Jessica Chastain.

La mummia

Alle 21.04 sul canale 20 Mediaset viene trasmesso un cult degli anni Novanta, La mummia, che ebbe il merito di far conoscere al grande pubblico Brendan Fraser, che successivamente venne allontanato da Hollywood per aver denunciato una molestia subita. In questa pellicola Fraser interpreta Rick O'Connell e insieme a Evelyn (Rachel Weisz) dovrà afrfontare la mummia Imhotep, risvegliata dal suo sonno immortale.

Book Club - Tutto può succedere

Per gli amanti della commedia con protagoniste femminili, alle 21.10 su Rai Movie c'è Book Club - Tutto può succedere. La trama del film è incentrata sull'amicizia storica tra quattre donne, che si conoscono dai tempi della giovinezza e che, ora che sono più in là con gli anni, non rinunciano al tempo da passare insieme. Le quattro, inoltre, hanno un club del libro. Quando una di loro propone di leggere Cinquanta sfumature di grigio (e la successiva saga), non hanno idea che proprio quella lettura cambierà la loro vita. Nel cast, tra gli altri, Diane Keaton, Jane Fonda e Andy Garcia.

Red Zone

Per gli amanti del cinema action, alle 21.20 su Rai 4 c'è Red Zone - 22 miglia di fuoco, pellicola diretta da Peter Berg che vede come protagonista l'attore Mark Wahlberg. La storia è quella di un agente della CIA e della sua squadra, incaricati di proteggere la vita di un criminale che si è autodenunciato richiedendo la protezione degli Stati Uniti e il loro asilo politico. Ma ciò che l'uomo sa, inerente un carico altissimo di cesio che potrebbe essere utilizzato con finalità terroristiche, lo mette sul mirino di alcuni criminali russi che non si fermeranno davanti a niente.

Il sesto senso

Tra i film cult degli ultimi anni, firmato da M. Night Shyamalan, Il sesto senso è un film che viene trasmesso spesso in tv. Stasera l'appuntamento è per le 23.31 su Italia 1. Per coloro che ancora non conoscessero la trama, Il sesto senso si concentra su uno psicologo (interpretato da Bruce Willis) che è alle prese con un caso davvero particolare: un bambino ha un comportamento molto strano, sia a casa che a scuola, suscitando la preoccupazione della madre (Toni Collette). Tuttavia, ciò che lo psicologo si troverà davanti, sarà ben diverso da ogni cosa che avrebbe potuto immaginare.