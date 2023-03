Cosa sono i Razzie Awards, gli Oscar dei peggiori film e attori

Ogni anno, in attesa di scoprire quali nominati riusciranno a vincere il Premio Oscar, in quel di Hollywood si attende la consegna di altri premi che, negli anni, sono diventati molto importanti: i Razzie Awards. Se i Premi Oscar premiano - o, meglio, dovrebbero premiare - il meglio della stagione cinematografica appena conclusa, i Razzie celebrano quanto di peggiore è stato inferto agli spettatori, spesso con nomination molto creative.

Cosa sono i Razzie Awards? Origine e storia

Nati con il nome di Golden Raspberry Awards - da cui deriva il premio a forma di lampone d'oro - i Razzie Awards sono stati creati nel 1981 dal giornalista John J.B. Wilson e sono nati con l'intento di prendere in giro i Premi Oscar. Il premio - del valore di circa cinque dollari, contro i mille della statuetta più agognata a Hollywood - consiste in un lampone dorato montato su un nastro Super 8. La scelta del lampone come simbolo del premio è dovuto a due motivi: il primo è quello che, in mondo anglosassone, lanciare un lampone equivale a quello che in Italia si fa con le uova e i pomodori per mostrare malcontento. Soprattutto, però, nell'inglese americano c'è una frase, "Blowing a raspberry" che indica il fare un rumore con la bocca che imita la flatulenza. Un po' come la pernacchia in Italia. Tutto, nella costruzione dei Razzie Awards, è stato realizzando dunque con l'intento di sottolineare la propria natura sardonica e parodistica nei confronti dei Premi Oscar.

La prima cerimonia dei Razzie ha avuto luogo nel 1981, all'interno della festa che John J.B. Wilson era solito dare a casa sua, nel suo soggiorno, dopo la conclusione della cerimonia di consegna degli Oscar. Sin dalla prima edizione, che contava appena una dozzina di partecipanti, la cerimonia dei Razzie Awards ha riscontrato grande favore, duplicando e triplicando di anno in anno i partecipanti, al punto che più di quarant'anni dopo la serata è tra le più attese durante la stagione dei premi cinematografici. Per entrare a far parte dell'associazione dei Razzie Awards bisogna pagare una quota di membership e questo ha portato alcuni detrattori dei premi a sottolineare come i membri dei Razzie Awards non abbiano i requisiti per accedere alla visione dei film nominati. Ogni anno la cerimonia dei Razzie Awards ha luogo il giorno prima di quella degli Oscar, quasi a voler sempre sottolineare il forte legame tra le due realtà.

Il caso Bruce Willis

Nel 2022 ai Razzie Awards venne creata la categoria Peggior Performance di Bruce Willis in un film del 2021, nata a seguito dell'uscita nel 2021 di una serie di film a basso costo e di bassa qualità in cui Bruce Willis era protagonista. Tuttavia, il 30 marzo dello stesso anno, Bruce Willis annunciò il suo ritiro dalle scene a causa dell'afasia, la malattia degenerativa che colpisce il cervello nella sfera della comunicazione e della comprensione. Come si legge su Sky TG24, John J.B. Wilson e il co-fondatore Mo Murphy, a seguito della notizia, decisero di ritirare il premio con questa motivazione: "Se le condizioni mediche di qualcuno sono un fattore nel loro processo decisionale e/o nelle loro prestazioni, riconosciamo che non è appropriato dargli un Razzie”. Un comportamento simile a quello che i Razzie Awards hanno avuto nei confronti di Shelley Duvall, attrice premiata come peggior interprete per il ruolo di Wendy in Shining. Anche in questo caso il premio è stato ritirato dopo che l'attrice ha raccontato le condizioni in cui ha dovuto lavorare e il trattamento subito dal regista Stanley Kubrick.

Tutti i nominati ai Razzie Awards 2023

Peggior film

Blonde

Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Peggior attore

Colson Baker (Machine Gun Kelly), Good Mourning

Pete Davidson (solo voce), Marmaduke

Tom Hanks, Pinocchio

Jared Leto, Morbius

Sylvester Stallone, Samaritan

Peggior attrice

Ryan Kiera Armstrong, Firestarter

Bryce Dallas Howard, Jurassic Park: Il dominio

Diane Keaton, Mack & Rita

Kaya Scodelario, The King’s Daughter

Alicia Silverstone, The Requin

Peggior remake, adattamento, sequel

Blonde

365 giorni: Adesso & Altri 365 giorni

Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Il dominio

Peggior attrice non protagonista

Adria Arjona, Morbius

Lorraine Bracco (solo voce), Pinocchio

Penélope Cruz, The 355

Bingbing Fan, The 355 e The King’s Daughter

Mira Sorvino, Lamborghini: The Man Behind the Legend

Peggior attore non protagonista

Pete Davidson (cameo), Good Mourning

Tom Hanks, Elvis

Xavier Samuel, Blonde

Mod Sun, Good Mourning

Evan Williams, Blonde

Peggior coppia sullo schermo

Colson Baker (Machine Gun Kelly) e Mod Sun, Good Mourning

Entrambi i veri personaggi della scena di letto alla Casa Bianca, Blonde

Tom Hanks e la sua faccia piena di latex (e l'accento ridicolo), Elvis

Andrew Dominik e i suoi problemi con le donne, Blonde

I sequel di 365 giorni

Peggior regista

Judd Apatow, The Bubble

Colson Baker (Machine Gun Kelly) e Mod Sun, Good Mourning

Andrew Dominik, Blonde

Daniel Espinosa, Morbius

Robert Zemeckis, Pinocchio

Peggior sceneggiatura

Blonde

Pinocchio

Good Mourning

Jurassic World: Il dominio

Morbius