Le crociate, ecco perché Ridley Scott è stato applaudito dai musulmani

Le crociate è il film diretto da Ridley Scott che va in onda questa sera alle 20.28 su Iris. Come è avvenuto in molti altri film "storici" del regista, Ridley Scott è stato ampiamente criticato per aver realizzato una pellicola piena di errori e inesattezze. Nonostante questo, però, Le crociate e il suo regista hanno ricevuto un'accoglienza molto calorosa da un "pubblico" inaspettato.

Le crociate, la trama

Baliano (Orlando Bloom) è un uomo che non ha più fede in niente, men che mai in un Dio Onnipotente e generoso, che non è riuscito a salvare la vita di sua moglie. Baliano passa i suoi giorni a lavorare come maniscalco e non sembra disposto a compiere grandi gesti: ma un giorno nel villaggio arriva Goffredo di Ibelin (Liam Neeson), un crociato che confida all'uomo di essere suo padre e che gli offre un "posto" per andare a combattere gli infedeli in Terra Santa. Con l'anima pesante a causa di un crimine, Baliano decide di partire e di prendere parte alla guerra contro re Saladino (Ghassan Massoud) e ben presto finisce per innamorarsi della bellissima regina di Gerusalemme (Eva Green).

La soddisfazione dei Musulmani

Come si diceva in apertura, pur essendo stato accusato di numerose inessattezze nella realizzazione de Le Crociate, Ridley Scott ha in realtà ottenuto molti commenti di apprezzamento e ringraziamento soprattutto dai fedeli musulmani. Come è risaputo, Ridley Scott non è mai stato un regista con l'ambizione a fare film prettamente "storici", che fossero dunque precisi sotto ogni aspetto o scevri di ampie libertà narrative. Gli occhi del regista sono sempre stati più interessati al cuore di una storia e non ai suoi legami con la realtà. Proprio come avviene anche, ad esempio, ne Il gladiatore, dove ci sono anche gravi errori di semplice scenografia, Ridley Scott ne Le crociate voleva raccontare soprattutto la storia di un uomo senza più alcuna fede che accetta di partire per la guerra santa e le crociate. Per realizzare questo suo proposito, come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, il regista ha potuto fare affidamento sulla sua amicizia con re Mohamed VI del Marocco, che ha messo a disposizione della produzione millecinquecento soldati e equipaggiamento che, all'occorrenza, potevano servire sia per interpretare l'esercito cristiano, sia quello musulmano, con un semplice cambio di costume. Un aiuto, quello del sovrano del Marocco, che senza dubbio ha semplificato un po' il lavoro della produzione, che si è trovata con comparse già pronte e addestrate da mettere in scena.