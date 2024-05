Dai David di Donatello a "Safe House": ecco cosa vedere questa sera in tv

La prima serata di questo venerdì è senza dubbio concentrata sulla cerimonia di consegna dei David di Donatello, che verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 e che probabilmente vedrà il trionfo (prevedibile) di C'è ancora domani. Tuttavia, coloro che non sono interessati a seguire la serata del primo canale Rai, avranno vasta scelta sugli altri canali. Scopriamo, allora, quali sono i film da non lasciarsi scappare questa sera in tv.

Tutti i film da vedere questa sera in tv

Diabolik - Ginko all'attacco

In onda questa sera alle 21.20 su Rai 2, Diabolik - Ginko all'attacco è il film che vede Giacomo Gianniotti nei panni del ladro Diabolik per i Manetti Bros., dopo l'uscita di scena di Luca Marinelli dopo i risultati tutt'altro che soddisfacenti del primo capitolo. Il film vede Diabolik che, insieme alla compagna Eva Kant (Miriam Leone), tenta un colpo miliardario, senza immaginare di essere caduti nella trappola ordita dall'ispettore Ginko (Valerio Mastandrea). Eva, tradita dall'uomo che ama, decide di allearsi con il suo nemico, mentre Ginko deve vedersela col ritorno del suo grande amore (Monica Bellucci).

Milva - Diva per sempre

Per gli spettatori che sono appassionati di documentari e biografie, la prima serata di Rai 3 offre il film Milva - Diva per sempre. Come è facilmente intuibile dal titolo stesso, il documentario punta a raccontare la carriera e la vita di Milva, tra le scelte personali e quella musica che ha finito col renderla una creatura immortale nel panorama culturale e artistico italiano. L'appuntamento con il film è alle 21.45.

Tata Matilda e il grande botto

Per gli spettatori più piccoli o per coloro che vogliono ritrovare un po' dell'ingenuità infantile, Italia 1 trasmette alle 21.11 il film Tata Matilda e il grande botto, che vede l'attrice e sceneggiatrice Emma Thompson tornare a interpretare Nanny McPhee dopo il primo capitolo cinematografico che si intitolava proprio Nanny McPhee. In questo capitolo, la tata arriva a casa di una donna (Maggie Gyllenhaal) che cerca di prendersi cura di tre figli un po' fuori controllo mentre il marito è al fronte durante la Seconda Guerra Mondiale e il cugino (Rhys Ifans) cerca di convincerla a vendere la sua fattoria.

Safe House - Nessuno è al sicuro

Gli spettatori che amano principalmente il cinema d'azione non rimarranno delusi dal palinsesto odierno. Alle 21.12, infatti, su TwentySeven (canale 27) va in onda Safe House - Nessuno è al sicuro. La storia segue un giovane agente della CIA (Ryan Reynolds) che è incaricato di controllare la sicurezza di una safe house a Cape Town. Tutto cambia, però, quando nel quadro entra Tobin Frost (Denzel Washington), ex agente della CIA ora passato al lato oscuro. In cerca di un rifugio, l'uomo si nasconde nella safe house, ma ben presto il nascondiglio viene preso di mira e i due uomini dovranno allearsi.

A history of violence

Altro titolo per gli appassionati di action è quello in onda alle 21.10 su Iris che chiude la lista dei consigli per i film disponibili questa sera in tv.

è, in realtà, un film d'azione autoriale, dal momento che porta la firma die racconta la storia di un uomo (ilche tutti conoscono per l'interpretazione di Aragorn nella saga de Il signore degli anelli) che, mentre cerca di ricostruirsi una vita a suo modo normale, viene richiamato dal suo passato, quando un uomo () si presenta nel suo bar e lo trascina di nuovo in un'esistenza fatta di crimine, violenza e sangue.