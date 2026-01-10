Daniel Stern, star di "Mamma, ho perso l'aereo" fermato in hotel per adescamento

Daniel Stern, attore reso celebre da "Mamma ho perso l'aereo" e dal sequel "Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York", è stato fermato dalle forze dell'ordine in un hotel di Camarillo in California e successivamente denunciato e multato.

Stando a quanto riportato da TMZ, il 68enne è stato colto in flagranza di reato mentre adescava una prostituta, reato minore che può comportare per il trasgressore la reclusione in carcere fino a sei mesi e una sanzione di mille dollari in caso di condanna. I fatti si sono verificati nella giornata dello scorso mercoledì 10 dicembre, quando Stern è stato sorpreso in compagnia di una escort, venendo per questo motivo arrestato e successivamente rilasciato dopo la formalizzazione dell'accusa di adescamento.

Già da qualche tempo Stern, che ha recitato nel film cult di Natale e nel suo sequel interpretando il ruolo di Marvin "Marv" Merchants, ha lasciato Hollywood per un ranch a Ventura, in California, dove si dedica anima e corpo all'arte, in particolar modo alla scultura. Durante le scorse festività aveva rivelato a People di aver ricevuto dai nuovi proprietari della casa di Chicago a Winnetka (Illinois) in cui era stato girato il primo film di realizzare un'opera per abbellire l'immobile.

"Ho ricevuto una chiamata dai proprietari della casa di 'Mamma, ho perso l'aereo'" , ha raccontato l'attore durante l'intervista, "e io sono uno scultore, mi hanno chiesto se volessi realizzare una scultura per la casa. Quindi sto creando una scultura di me e del ragno" . La scultura sarà quindi un modo per immortalare una delle scene più iconiche del film tra le numerose in cui i due ladri cercano di avere la meglio su Kevin, il personaggio principale interpretato da Macaulay Culkin, nella casa in cui sono avvenute le riprese.

"Mi sono guardato nel mio studio e mi sono reso molto più attraente di quanto non sia nella vita reale"

"Perché no?"

La scultura, ha spiegato Stern, sarà il suo primo autoritratto:, ha detto.

Al momento né l'attore né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali circa il fermo avvenuto lo scorso 10 dicembre.