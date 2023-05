David di Donatello 2023: ecco tutti i vincitori

Si è appena conclusa la 68ª edizione degli Oscar italiani, i David di Donatello che hanno visto trionfare come miglior film Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh. Ad aggiudicarsi il premio per la miglior regia Marco Bellocchio per il suo Esterno notte che ha visto assegnare la statuetta anche a Fabrizio Giguni come migliore attore protagonista. Barbara Ronchi, invece, è stata premiata come migliore attrice protagonista per il film Settembre di Giulia Louise Steigerwalt

La cerimonia, in diretta su Raiuno, è stata ospitata negli studi Cinecittà Lumina. A condurre l’evento – per la sesta volta consecutiva - Carlo Conti, affiancato da Matilde Gioli che è stata protagonista di un appello rivolto ai giovani: "Abbiamo bisogno di voi, delle vostre idee, abbiamo fame della vostra creatività, freschezza, abbiamo bisogno di vedere il mondo con i vostri occhi". A presiedere la cerimonia di apertura, invece, è stato il presidente Sergio Mattarella che ha ricevuto proprio nella mattinata di oggi, mercoledì 10 maggio, i candidati al Quirinale, e poi ha tenuto un discorso alla platea: “Il cinema è immaginazione e storia, emozione e cultura. È anche svago, sogno, libertà”.

Diversi i film candidati in quest’edizione; tra questi, Esterno notte di Marco Bellocchio in ben 18 categorie, seguito da La stranezza di Roberto Andò e Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con 14. Sono 25 i David che sono stati assegnati, a questi si aggiungono anche la consegna del David alla carriera a Marina Cicogna - che ha invitato tutti ad andare al cinema - e quelli speciali a Isabella Rossellini e a Enrico Vanzina. Il David dello spettatore, invece, è andato a Il grande giorno di Massimo Venier con Aldo Giovanni e Giacomo; quello per il miglior cortometraggio a Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella.

David di Donatello 2023: tutte le premiazioni

Miglior attrice non protagonista: Emanuela Fanelli per il film Siccità di Paolo Virzì

Miglior scenografia: Giada Calabria e Loredana Raffi per La stranezza di Roberto Andò

Miglior attore non protagonista: Francesco Di Leva per il film Nostalgia di Mario Martone

Miglior esordio alla regia: Giulia Louise Steigerwal per il film Settembre

Migliori costumi: Maria Rita Barbera per La stranezza

Miglior sceneggiatura originale: Roberto Andò, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso per La stranezza

Miglior attrice protagonista: Barbara Ronchi per il film Settembre di Giulia Louise Steigerwalt

Miglior autore della fotografia: Ruben Impens per il film Le otto montagne

Miglior attore protagonista: Fabrizio Gifuni con Esterno notte

Miglior canzone originale: Proiettili di Elodie, Joan Thiele ed Elisa Toffoli per il film Ti mangio il cuore

Miglior documentario premio Cecilia Mangini: Il cerchio di Sophie Chiarello

Miglior acconciatura: Desiree Corridoni per il film L'ombra di Caravaggio

Miglior montaggio: Francesca Calvelli con la collaborazione di Claudio Misantoni per Esterno notte

Miglior sceneggiatura non originale: Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeesh per Le otto montagne

Miglior regia: Marco Bellocchio per Esterno notte

Miglior compositore: Stefano Bollani per il film Il pataffio

Miglior trucco: Enrico Iacoponi per il film Esterno notte

Miglior produttore: la co-produzione di Angelo Barbagallo per Bibi Film e Attilio De Razza per Tramp Limited con Medusa Film e Rai Cinema per il film La stranezza

Migliori effetti visivi: Marco Geracitano per il film Siccità

Miglior suono: Gaetano Carito (presa diretta), Lilio Rosato (Post-produzione) e Nadia Paone (mix) per Le otto montagne di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersh

Premio giovani 2023: L'ombra di Caravaggio di Michele Placido

Miglior film: Le otto montagne per la regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh

Miglior film straniero: The Fabelmans di Steven Spielberg