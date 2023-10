Disney compie 100 anni, un compleanno con un secolo di soprese

Nelle 100 candeline che spegne simbolicamente oggi la Walt Disney, c'è un mondo di magia, quella che dal 16 ottobre 1923, data del il primo contratto per 12 film firmato dai fratelli Walt e Roy Disney con la distributrice di cartoni animati newyorchese Margaret Winkler, che segna l'atto di nascita dell'impero di Topolino, ha fatto sognare milioni di bambini in tutto il mondo, rendendo la loro infanzia e più tardi, da adulti i loro ricordi, indimenticabili.

Una favola diventata impero

Legato a doppio filo all'immaginazione che diventa realtà, dallo schermo la Disney ha saputo travalicare i confini divenendo un vero e proprio impero della cultura pop mondiale declinato in milioni di sfumature e simbolo di gioia e allegria, famiglia e crescita. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 150 miliardi di dollari, la creatura dei fratelli Disney ha superato ogni più rosea aspettativa, diventando uno dei più grandi conglomerati di intrattenimento al mondo.

Questo perché al capostipite della famiglia, quel topo dalla faccia rotonda e dall'iconico profilo, si sono aggiunti negli anni un'infinità di nuove crature, che a loro volta sono andate ad animare film, serie tv, canali dedicati e parchi a tema sparsi per il mondo, che hanno portato l'idea di Walt e suo fratello a diventare parte della famiglia in ogni angolo del globo.

Le celebrazioni

Per festeggiare un compleanno così importante la Disney ha messo in campo moltissime sorprese per i bambini di ieri e di oggi, a cominciare dalla versione restaurata in 4K del film Biancaneve del 1937, un nuovo movie, Wish, e un cortometraggio celebrativo Once Upon a Studio, che riunisce tutte le figure più iconiche dell'azienda, che andrà in onda domenica sera, come parte del programma della ABC Il meraviglioso mondo Disney: celebrazione del 100 anniversario della Disney.

La storia Disney

Era il 16 ottobre quando i due fratelli, Roy e Walt Disney, fondarono un modesto studio di cartoni animati per produrre cortometraggi, col nome di Disney Brothers Cartoon Studio, diventato successivamente Walt Disney Studio, cominciando a produrre una serie di cortometraggi dal titolo The Alice Comedies, in cui una bambina si immerge nel mondo dei cartoni, di cui faceva parte anche Oswald, il coniglio precursore del più famoso Topolino. Quest'ultimo, diventato simbolo universale dell'azienda, nacque poco dopo con le sue grandi e riconoscibili orecchie. All'epoca era soltanto una sagoma nera la cui evoluzione al personaggio che conosciamo oggi è andata di pari passo al proprio successo.

La nascita di Topolino

La sua nascita risale al 1928, nel cortometraggio Steamboat Willie, il primo cartone animato che pur nella sua semplicità, se paragonato ad oggi, usava una tecnologia considerata allora pionieristica, che prese immediatamente piede nel settore. Quella storia, che lo vedeva nei panni del capitano di un battello a vapore che cerca di navigare sulla barca, affrontando varie situazioni comiche, venne proiettato per la prima volta a New York ottenendo un grande successo e diventando poi nel 2007 il logo dell'azienda che ricordava al mondo quanto quel piccolo lavoro di animazione, fosse stato fondamentale per un'azienda diventata per l'intrattenimento un leader mondiale.