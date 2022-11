Il dramma dell'attrice Nicki Aycox: stroncata dalla leucemia a 47 anni

La leucemia non ha dato scampo all'attrice americana Nicki Aycox, celebre per essere stata una delle protagoniste della serie tv "Supernatural". La Aycox aveva solo 47 anni e combatteva contro una forma particolarmente aggressiva di leucemia da un anno e mezzo. Nonostante le cure iniziate nel 2021, l'attrice non è riuscita a vincere la sua battaglia contro la malattia e la notizia della morte è arrivata dai social. È stata la moglie del fratello di Nicki Aycox, Susan, a annunciare la sua scomparsa con parole toccanti: " La mia bella, intelligente, incredibilmente talentuosa e amorevole cognata, Nicki Aycox Raab è morta con mio fratello, Matt Raab, al suo fianco. Era una combattente e tutti quelli che la conoscevano l'amavano ".

La carriera tra cinema e tv

Dopo alcune comparsate nelle serie "Providence" e "Ed" tra il 1999 e il 2004, Nicki Aycox aveva conquistato un ruolo di rilievo in "Cold Case - Delitti irrisolti" che la vide co-protagonista della serie dal 2004 al 2010. La popolarità era arrivata, però, con il ruolo di Meg Master in "Supernatural" che le aveva aperto le porte del cinema, dove aveva recitato in numerose pellicole thriller e horror. Dal 2011, però, l'attrice aveva abbandonato il mondo dello spettacolo dedicandosi alla sua passione per la cucina e la pittura.

L'annuncio della malattia

Il 5 marzo 2021 l'attrice aveva annunciato di avere la leucemia attraverso un post Instagram. " Non riesco a credere ai miei ultimi tre mesi. Mi sono ammalata gravemente pensando di avere il Covid poi le cose sono precipitate. Sono finita in un ospedale con diagnosi di leucemia", aveva confessato Nicki Aycox, mostrandosi con i capelli cortissimi a causa della chemioterapia. L'artista aveva detto di essere positiva e essere pronta a lottare per tornare "migliore, più forte e più saggio". Nicki aveva intrapreso un lungo percorso di cure e lo scorso gennaio sembrava poter superare la fase critica della malattia. "Nuova chemio, possibile terapia con cellule T e nuovo trapianto. Spero che entro le vacanze del 2022 sarò fuori da questo incubo di leucemia ", aveva scritto ancora sui social.

L'ultimo post

Poco prima della primavera di quest'anno, però, l'attrice si era mostrata provata e visibilmente stanca su Instagram, ma aveva detto con forza di voler sconfiggere la leucemia in ogni modo. L'ultimo post, un video dove si vedeva distesa in un letto ma sempre con il sorriso sul volto, risale al 25 marzo. Da quel giorno la protagonista di Supernatural non ha più avuto contatti con i suoi follower, che oggi la piangono sotto quell'ultimo video-ricordo.