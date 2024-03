Dune e gli altri film per la serata: la guida tv

Con l'arrivo del venerdì l'umore di molti spettatori migliora visibilmente perché il weekend e il relax sono finalmente all'orizzonte. Forse è anche per "cavalcare" questo sentimento positivo che i palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre offrono pellicole che possono rappresentare un appuntamento piacevole per tutti i cinefili. Ecco allora una breve guida tv sui principali lungometraggi disponibili questa sera in tv, dai vecchi classici (come il Dune di Lynch), fino a pellicole che spaziano nei generi.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Dune

Ed è proprio dal già citato Dune che prendiamo il via. Mentre in sala è appena approdato il nuovo film di Denis Villeneuve Dune - Parte 2, questa sera alle 21.22 su Italia 1 viene trasmessa la prima trasposizione fatta dal romanzo di Frank Herbert. Dune, infatti, è il lungometraggio realizzato da David Lynch che, per primo, ha provato a raccontare la storia di Paul Atreides (interpretato da Kyle MacLachlan), rampollo della famiglia Atreides e costretto a trasferirsi sul pianeta desertico di Arrakis, meglio conosciuto con il nome di Dune. Uscito nel 1984, il film è diventato un cult nonostante non sia riuscito davvero a raggiungere il suo obiettivo.

Cuori ribelli

Altro classico in onda stasera in tv insieme a Dune, è Cuori Ribelli, pellicola diretta da Ron Howard nel 1992 che è disponibile alle 21.11 su Iris. La storia è quella di Joseph (Tom Cruise), un ragazzo irlandese la cui casa di famiglia viene data alle fiamme. In cerca di vendetta contro il proprietario terriero che ha permesso tale abominio, Joseph si imbatte invece nella bella Shannon (Nicole Kidman), figlia dell'uomo contro cui era rivolta la sua furia. Contro ogni aspettativa, i due decidono di partire insieme per l'America, alla ricerca di un futuro migliore. Presentandosi all'inizio come fratello e sorella, i due cominceranno ben presto a provare qualcosa l'uno per l'altra: un sentimento, quello che nasce, capace di abbattere qualsiasi barriera, anche quella di classe, mentre i due decidono di competere per avere il proprio appezzamento di terra che nessuno potrà mai portargli via.

Rush

L'ultimo film da consigliare in questa brevissima guida ai film disponibili stasera in tv è Rush, anch'esso diretto da Ron Howard. Si tratta di un film a suo modo biografico, dal momento che porta sul piccolo schermo la storica e avvincente rivalità tra due piloti iconici della Formula 1. Da una parte il donnaiolo ed esuberante James Hunt (Chris Hemsworth) e dall'altra il disciplinato e più silenzioso Niki Lauda (Daniel Brühl), che fu vittima anche di un gravissimo incidente su ruote che lo sfigurò per il resto della sua vita. Nel cast internazionale del film c'è anche Pierfrancesco Favino nei panni di Clay Regazzoni. Appuntamento alle 21.10 su Rai Movie.