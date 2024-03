...E alla fine arriva Polly, la carriera di Jennifer Aniston dopo Friends

...E alla fine arriva Polly è il film commedia che va in onda questa sera alle 21.05 su TwentySeven (canale 27). Si tratta di una delle pellicole che hanno sancito e confermato il talento di Jennifer Aniston anche al di là del set di Friends, serie tv di cui era la protagonista.

E alla fine arriva Polly, la trama

Reuben Feller (Ben Stiller) è un uomo a cui piace tenere tutto in ordine e sotto controllo. Non è un uomo a cui piace rischiare, fare salti nell'ignoto o lasciare la strada conosciuta per batterne una nuova: tutte caratteristiche, queste, che lo rendono un perfetto agente assicurativo. L'ordine prestabilito della sua vita, però, crolla quando la moglie lo lascia e Reuben sembra smarrito, incapace di andare avanti. Polly (Jennifer Aniston) è quanto di più diverso e lontano possa esistere da Reuben: vive senza progetti, senza preoccuparsi delle conseguenze, godendosi la vita come se essa fosse solo una costante e inaspettata sorpresa. Tra i due sembra non esserci nessuna possibilità, visto quanto è diversa la loro vita, ma c'è qualcosa in Polly che spinge Reuben, forse per la prima volta, a rischiare.

La carriera di Jennifer Aniston dopo la fine di Friends

Sebbene siano passati ormai vent'anni dalla messa in onda originale dell'ultimo episodio della sitcom Friends, nell'immaginario collettivo Jennifer Aniston continua ad essere la personificazione di Rachel Green, personaggio appassionato di moda e innamorato di Ross (David Schwimmer), che tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila è diventato così iconico da dare vita anche a un taglio di capelli che porta il suo nome. Nonostante questa sua vicinanza al personaggio, che probabilmente non l'abbandonerà mai, Jennifer Aniston ha continuato a lavorare per la sua carriera, specializzandosi soprattutto nel genere della commedia, sebbene non siano mancate incursioni più drammatiche, soprattutto negli ultimi anni. Sebbene sia stata spesso al centro delle testate di gossip per il suo matrimonio con Brad Pitt, nato come una favola sullo stile di Cenerentola, e conclusosi con la separazione dopo l'incontro tra Pitt e Angelina Jolie, Jennifer Aniston si è sempre impegnata molto nel suo lavoro. Lo dimostra, ad esempio, il fatto che mentre stava girando ...E alla fine arriva Polly, stava contemporaneamente lavorando sia sul set di Friends che su quello di Una settimana da Dio. Quando però si è conclusa l'avventura dei sei amici del Central Perk, Jennifer Aniston non si è adagiata sugli allori e sui milioni che aveva guadagnato indossando i panni di Rachel, ma ha continuato a lavorare nella settima arte, con risultati che non hanno sempre convinto la critica, ma hanno sempre entusiasmato il pubblico. Negli anni immediatamente successivi alla fine dello show, infatti, l'attrice ha preso parte a film come Derailed - Attrazione fatale o Friends with money. Ha lavorato con Kevin Costner in Vizi di Famiglia, commedia che si pone in una dimensione metalinguistica, fingendo con il pubblico che i protagonisti siano i veri personaggi che hanno ispirato Il laureato. Si tratta di commedie che non hanno lasciato propriamente il segno nella storia del cinema, ma hanno offerto un po' di svago agli spettatori. Di maggior successo, invece, è stato il film Io e Marley, dove l'attrice recita al fianco di Owen Wilson e che ha fatto commuovere tutti per via del forte legame che si instaura tra i protagonisti e il loro labrador, che li accompagna per gran parte della loro vita adulta. Per tutti gli anni Duemila, Jennifer Aniston ha continuato a lavorare e a condividere il set con molti attori di Hollywood: era al fianco di Vince Vaughn in Ti odio, ti lascio, ti..., ha avuto un ruolo nel film corale La verità è che non gli piaci abbastanza al fianco di Ben Affleck, e ha lavorato con Gerard Butler in Il cacciatore di ex. È apparsa come guest star anche negli show televisivi di Courteney Cox, la Monica di Friends e sua migliore amica anche nella vita reale, ritagliandosi piccoli cameo sia in Dirt che in Cougar Town. Di grande successo è stata poi la sua collaborazione con Adam Sandler. I due hanno lavorato insieme nel 2011 nella commedia ambientata alle Hawaii Mia moglie per finta, e poi hanno condiviso il set di nuovo nei due capitoli cinematografici di Murder Mystery, entrambi disponibili su Netflix. Per Netflix ha anche interpretato la madre-reginetta nel film di formazione Voglio una vita a forma di me. La prima vera svolta drammatica arriva però nel 2014 con il film Cake, per il quale l'attrice ha ricevuto anche una nomination ai Golden Globe del 2015 come miglior attrice in un film drammatico. La storia è quella di una donna che vive con un terribile dolore cronico che influenza moltissimo la sua vita e che la porta a sviluppare una dipendenza da antidolorifici, con i quali affronta anche il dolore emotivo legato alla perdita del figlio. Per interpretare il personaggio, come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, l'attrice si è ispirata a una sua collega stunt, che è stata costretta a vivere con un dolore cronico dopo un incidente sul lavoro. Tuttavia, nella carriera di Jennifer Aniston, il vero punto di svolta arriva definitivamente nel 2019, quando entra a far parte del cast di The Morning Show, serie tv targata Apple arrivata alla sua terza stagione in cui l'attrice interpreta Alex, il volto di un programma di notizie nazionale che scopre che il suo collega è accusato di molestie e violenze sessuali. Nel 2020 l'interpretazione di questo personaggio la porta a vincere il SAG, il premio alla recitazione conferito dall'associazione degli attori americani, che la porta anche a una reunion con Brad Pitt che ha fatto impazzire i fan. Per il futuro, Jennifer Aniston sarà impegnata nella quarta stagione di The Morning Show ed è appena partita la preproduzione di Hail Mary, un film biografico che racconta la storia di Denise White, passata dal concorrere per il titolo di Miss Stati Uniti al diventare una delle maggiori manager sportive. Ad oggi, Jennifer Aniston - che nel 2018 si è separata anche dal marito Justin Theroux - è una delle attrici più pagate in quel di Hollywood.

Si può dire, senza paura di sbagliare, che la sua carriera dopo Friends sia stata un successo.