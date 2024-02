La Marvel riparte da Deadpool (e Wolverine): ecco quando uscirà l'atteso film

Sappiamo fin troppo bene il periodo di grandi trasformazioni che sta affrontando l’universo della Marvel. La crisi è profonda e ha colpito sia il comparto televisivo che quello cinematografico, ma per i suoi personaggi ci potrebbe essere ancora una possibilità di riscatto e, chissà, tornare in auge come un tempo. E, forse, è proprio il personaggio di Deadpool che potrebbe compiere il miracolo. Il personaggio più scostumato della Marvel, protagonista di ben due film, torna di nuovo sul grande schermo per il terzo capitolo a lui dedicato. L’uscita è prevista per il prossimo mese di luglio ma questa non è l’unica novità. Di fatti, il nuovo film dedicato a Deadpool riporta sul grande schermo il personaggio di Wolverine già visto nella trilogia dedicata agli X-Men e dopo i tre film che hanno raccontato la genesi del personaggio. La notizia arriva nel corso della giornata di lunedì 12 febbraio, dopo che il trailer del nuovo lungometraggio è stato presentato durante il Super Bowl in America. E, immediatamente, la notizia ha fatto il giro del web ed è rimbalzata in rete.

Ryan Reynolds torna a essere Deadpool e Hugh Jackman indossa ancora una volta i vestiti di Wolverine. Entrambi si troveranno a dividere lo schermo e a dividere un’avventura folle a spasso nel tempo. Sì, perché secondo le prime indiscrezioni sulla trama che sono state diffuse, questa volta Deadpool dovrà fare i conti con la TVA. Si tratta dell’organizzazione che lotta contro le anomalie temporali già conosciuta in Loki, serie tv di Disney+, che ha fatto conoscere al pubblico i segreti della TVA. Ora è Wade Wilson, vero nome di Deadpool, che deve affrontare le conseguenze nel momento in cui si trova di fronte a una nuova minaccia, e intuisce di dover combattere un pericolo troppo grande persino per lui e l’aiuto di Wolverine è necessario. Accoglie il suo nuovo ruolo con le seguenti parole: “I l vostro piccolo universo cinematografico sta per cambiare per sempre. Io sono il Messia. Io sono il Gesù della Marvel! “

Presentato con il titolo di Deadpool & Wolverine, il film è diretto da Shawn Levy mentre la sceneggiatura è stata curata dallo stesso Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux. Rivedremo, per l’appunto, nuovamente Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, mentre Matthew MacFadyen sarà presente nel ruolo di Paradox, agente di alto grado della TVA. Emma Corrin interpreterà la villain principale del film, ovvero Cassandra Nova. La pellicola amata dal pubblico per essere un racconto di azione che non ha paura del politicamente corretto, sogna di dare nuovo smalto all’universo dei super-eroi.