Edge of tomorrow, così Tom Cruise ha rischiato di morire a causa della sua co-protagonista

Tratto dal romanzo All you need is kill di Hiroshi Sakurazaka, Edge of tomorrow - Senza domani è il film che va in onda questa alle 21.20 su Italia 1. Diretto da Doug Lima e uscito al cinema nel 2014, Edge of tomorrow è l'ennesima prova di come Tom Cruise, se non avesse avuto successo come attore, avrebbe potuto facilmente sbancare come stuntman, vista la "facilità" con cui si getta a capofitto nelle acrobazie richieste dal copione dei film che realizza.

Edge of tomorrow, la trama

Dopo aver subito un'invasione aliena da parte della specie dei Mimic, la razza umana del 2020 sta cercando di contrattaccare grazie alla UDF, un'alleanza di stampo militare e internazionale. Tra i combattenti di maggior spicco c'è Rita Vrataski (Emily Blunt), che è riuscita a ottenere una vittoria importante, capace di risollevare l'umore delle truppe umane, sempre più frustrate dall'impossibilità di tenere testa agli invasori. Intanto il maggiore William Cage (Tom Cruise), dopo aver avuto problemi disciplinari, viene mandato a Heathrow per essere addestrato prima di essere spedito in Francia per assistere Vrataski nella controffensiva umana. La prima battaglia a cui i due partecipano insieme, però, si rivela una carneficina. Sia Rita che William perdono la vita a breve distanza l'una dall'altro: tuttavia la morte per William Cage non è la fine. L'uomo, infatti, si risveglia dopo essere saltato in aria per scoprire di essere intrappolato in un loop temporale che lo costringe a rivivere sempre lo stesso giorno e la stessa battaglia. Ma se fosse proprio questo mistero la chiave per avere finalmente la meglio sugli alieni?

L'incidente di Tom Cruise

A ben guardare Edge of tomorrow si può riassumere, per utilizzare le parole del regista riportate da Coming Soon, come un prodotto ibrido che utilizza la riproposizione della stessa giornata vista in Ricomincio da capo film con Bill Murray unita alla lettura fantascientifica della lotta tra razza umana e razza aliena portata sul grande schermo dal regista Paul Verhoeven nel 1997 con Starship Troopers. In questo senso la fantascienza legata all'invasione aliena si veste di una fantascienza molto più intima ed emotiva, legata alla necessità di rivivere sempre lo stesso giorno per imparare a dare attenzione ai piccoli dettagli che possono fare la differenza. Soprattutto, però, Edge of tomorrow è l'ennesima prova di come Tom Cruise si getti sempre a capofitto nei ruoli che è chiamato a interpretare. Che sia arrampicarsi sull'edificio più alto del mondo o gettarsi da un aereo, che sia imparare a guidare una moto o rimanere sospeso nel vuoto, Tom Cruise ha fatto delle scene acrobatiche il proprio marchio distintivo: come ha dimostrato anche nella saga di Mission Impossible, Tom Cruise ha sempre detto di non voler ingannare il pubblico. E dal momento che gli spettatori pagano un biglietto per vedere lui, l'attore sente il bisogno di fare da sé quasi tutte le scene più pericolose per rispettare quel patto di fiducia.