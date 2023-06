Ma come fa a far tutto? Sarah Jessica Parker: da guru della moda a candidata come peggior attrice dell'anno

Uscito nel 2011 e tratto dall'omonimo romanzo di Allison Pearson, Ma come fa a far tutto? è il film che va in onda questo pomeriggio alle 14.00 su La7d. Diretto da Douglas McGrath, il lungometraggio pone l'accento su una sorta di supereroe femminile che, mentre è "incastrato" nel ruolo di madre e moglie e di angelo del focolare, riesce anche a inseguire una carriera ambiziosa.

Ma come fa a far tutto?, la trama

Ci sono davvero poche cose che Kate Reddy (Sarah Jessica Parker) non riesce a fare. Con delle capacità organizzative che hanno quasi del paranormale, Kate riesce in tutto quello che fa. È una moglie sempre presente per il marito Richard (Greg Kinnear), una madre che i figli adorano, una perfetta casalinga e, come se non bastasse, una donna in carriera con prospettive di avanzamento. Addetta agli investimenti in una società finanziaria di Boston, Kate è costretta a viaggiare spesso, senza però perdere mai di vista le varie incombenze della sua vita o le varie voci che compongono la sua lista di cose da fare. Tutte le persone che la conoscono si chiedono come faccia questa donna a tenere insieme ogni pezzo della sua vita e riuscire in ogni sfida che si pone sul cammino. Quando poi la sua carriera la porta a incrociare la strada di un uomo affascinante (Pierce Brosnan), la vita di Kate si complica ancora di più. Ma è davvero questa vita frenetica la cosa che Kate desidera di più?

Alti e bassi nella carriera di Sarah Jessica Parker

Classe 1965, Sarah Jessica Parker è la protagonista assoluta di Ma come fa a far tutto? Una pellicola tutto sommato dimenticabile, che non ha aggiunto molto alla carriera dell'attrice, né le ha permesso di fare quel salto che avrebbe potuto innalzare ancora di più la sua carriera. In effetti, Ma come fa a far tutto? si inserisce nella lista di quelle pellicole che Sarah Jessica Parker ha realizzato nella parentesi immediatamente successiva alla fine della serializzazione di Sex and the City. La serie tv ambientata a New York, in cui l'attrice interpretava la guru della moda Carrie Bradshaw, è andata in onda dal 1998 al 2004, diventando immediatamente una serie cult, capace di resistere alla prova inesorabile del tempo. Per la libertà con cui parlava della sessualità e del desiderio femminile, ma anche per le storie d'amore portate sul piccolo schermo e grazie anche ai quattro personaggi principali, Sex and the city ha avuto un successo tale da garantire un posto a Sarah Jessica Parker nell'olimpo dei volti iconici della storia della tv.

La fine dello show ha permesso poi a Sarah Jessica Parker di cavalcare l'onda del successo e di provare a costruirsi una carriera fiorente anche in ambito cinematografico, lontana dai tacchi a spillo di Carrie. Uno dei primi film girati dopo la fine della serie tv è stato il film drammatico natalizio La neve nel cuore che, su Rotten Tomatoes, il sito aggregatore internazionale di recensioni, ha ottenuto un misero cinquantuno per cento di recensioni positive. Un risultato ottenuto soprattutto grazie a un cast nutrito e guidato da una sempre meravigliosa Diane Keaton. Le cose sono andate poi peggiorando con i film successivi: A casa con i suoi, uscito nel 2006, ha ottenuto solo il ventitré per cento e ancora peggio è andato Che fine hanno fatto i Morgan, commedia romantica che sul sito ha raggiunto a malapena il dodici per cento di gradimento. Non sorprende, dunque, che nel 2008 Sarah Jessica Parker abbia accettato di tornare a vestire i panni di Carrie nel primo film di Sex and the city. Significava affrontare una scommessa già vinta, perché a dispetto di quello che avrebbe detto la critica, il film avrebbe comunque richiamato al cinema centinaia di fan dello show. Con l'uscita anche di Sex and the city 2, Sarah Jessica Parker ha provato di nuovo ad affacciarsi nel mondo della settima arte: Ma come fa a far tutto? fu un flop di critiche quanto i film precedenti: ottenne appena il diciassette per cento di gradimento su Rotten Tomatoes, e portò Sarah Jessica Parker ad avere una doppia nomination ai Razzie Awards come Peggior Attrice dell'anno, tanto per Ma come fa a far tutto?, quanto per Capodanno a New York, uscito l'anno successivo. Dopo altri tentativi non andati a buon fine di diventare un'attrice di cinema acclamata, nel 2021 Sarah Jessica Parker ha accettato di nuovo di rifugiarsi nel personaggio che l'ha resa famosa, tornando di nuovo nei panni di Carrie nel revival di Sex and the City, And just like that.Unica nota davvero positiva della sua era post serie tv è il ritorno dell'attrice nei panni di Sarah Sanderson in Hocus Pocus 2, nel 2022.