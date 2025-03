"Facciamo tanto sesso...": la rivelazione di Gwyneth Paltrow

Ascolta ora 00:00 00:00

"Io e Timothée Chalamet facciamo tanto sesso". A dirlo in un'intervista a Vanity Fair Usa è Gwyneth Paltrow, che torna al cinema dopo una lunghissima assenza con Marty Supreme con la regia di Josh Safdie. Il film targato A24 è ispirato all'autobiografia del campione di ping pong Marty Reisman, interpretato da Chalamet, in cui Paltrow è nei panni dell'amante del protagonista: "Oltre ad essere un sex symbol è un partner di lavoro divertente ed educato".

L'attrice 52enne ha ammesso che durante le scene intime ha pensato: "Io ho 109 anni e tu 14". Nell'intervista ha inoltre raccontato il suo primo set con un intimacy coordinator: "Ora esiste questa figura di cui ignoravo persino l'esistenza. Quando mi ha chiesto se fossi a mio agio con un particolare movimento, le ho risposto 'tesoro, io vengo da un'epoca in cui ci si spogliava, ci s'infilava nel letto e partiva la macchina da presà. Se qualcuno mi dicesse 'ora lui metterà la mano quì, come artista mi sentirei molto limitata. Così gli abbiamo detto 'siamo a nostro agio, puoi fare un passo indietro".

Marty Supreme arriverà nelle sale a Natale, in tempo per essere presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia. Non ci sono certezze, solo speranze di poter vedere sbarcare la coppia di divi che senza tanta fatica potrebbero "infiammare" il Lido.