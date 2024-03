Fast and furious 8, l’attacco di Dwayne Johnson contro Vin Diesel

C'è stato un momento, dopo il settimo episodio di Fast and furious, in cui sembrava che il destino della saga action fosse segnato. La morte di Paul Walker, infatti, aveva lasciato un vuoto incolmabile a livello narrativo e nel cuore degli altri attori protagonisti. Tuttavia ben presto venne annunciata l'uscita di Fast and furious 8 che torna stasera in tv alle 21.24 su Italia 1.

Fast and furious 8, la trama

Dominic Toretto (Vin Diesel) pensa di potersi finalmente godere la sua vita: Deckard Shaw (Jason Statham) è stato consegnato alla giustizia e Letty (Michelle Rodriguez) ha finalmente recuperato la memoria, tornando tra le braccia dell'uomo che ama. Tuttavia la serenità, come sempre, non dura a lungo. Dom viene infatti contattato da Chiper (Charlize Theron) mentre si trova a Cuba: Chiper lo ricatta di fare del male alla sua ex (Elsa Pataky) e al figlio, se Dom non la aiuterà a svolgere una missione tutt'altro che pulita. Intanto Luke Hobbs (Dwayne Johnson) chiede a sua volta l'aiuto di Toretto, per recuperare un ordigno molto pericoloso. Costretto a decidere, però, il pilota tradisce la sua stessa squadra e consegna la bomba a Chiper, trovandosi con le mani legate. Per questo Hobbs viene arrestato e, in prigione, incontrerà Shaw. Aiutati ad evadere da Frank (Kurt Russell), i due nemici si troveranno a collaborare per incastrare Chiper e aiutare, loro malgrado, Toretto, prima che sia obbligato a rubare qualcosa che potrebbe mettere in pericolo l'intera umanità.

La faida tra Vin Diesel e Dwayne Johnson