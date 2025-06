"FolleMente", re di incassi

Ascolta ora 00:00 00:00

Straw, thriller psicologico su Netflix, vede Taraji P. Henson, madre di una bimba malata, accusata di rapina. Da poco nelle sale, su Prime Video è già disponibile The Accountant 2, sequel con Ben Affleck alle prese con un omicidio.

Campione di incassi del 2025, arriva, su Disney, l’irresistibile FolleMente, di Paolo Genovese (foto), viaggio nella mente di Piero e Lara, al loro primo appuntamento. Drammatico, su Sky Cinema, è We live in time, con storia d’amore, tra Andrew Garfield e Florence Pugh, a rischio malattia. Sui canali gratuiti, si parte, questo sabato, su Rai 3, alle 15, con Robert Redford nei panni di un rapinatore in Old Man & The Gun, vera storia di Forrest Tucker, l’artista della fuga. Su Rete 4, alle 16.30, John Ford dirige John Wayne in Sentieri selvaggi.

Sempre un piacere rivedere un classico come Chi ha incastrato Roger Rabbit?, su Rai Movie alle 17.40 e di animazione è anche Asterix e il Regno degli Dei (Rai Gulp, 20.30). Serata a scelta tra Profondo rosso (Italia 2, 21.15), The Amazing Spider-Man (Italia 1, 21.24) e Unknown (Rete 4, 21.25), con Liam Neeson coinvolto in un mistero.

Domani, da segnalare, su Rai 4, alle 13.

35, Diabolik, dei Manetti. Alle 17.30, su La7, ecco The Queen, con la regina Elisabetta II alle prese con la morte di Diana. Chiusura di week-end affidata a Clint Eastwood, che dirige ed interpreta l’ottimo Gran Torino (Iris, 21.13).