Forrest Gump, cosa dice davvero Tom Hanks nella scena del comizio?

Forrest Gump è uno di quei film la cui fama è talmente estesa e riconosciuta da non aver bisogno di alcuna presentazione. Il film di Robert Zemeckis, uscito nel 1994 e che ha confermato lo straordinario talento di Tom Hanks, va in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1.

Forrest Gump, la trama

Forrest Gump (Tom Hanks) è seduto su una panchina, in attesa che passi un autobus. Tra le mani ha una scatola di cioccolatini e sulle labbra una storia che preme per essere raccontata. Ed è a sconosciuti che come lui attendono l'autobus che Forrest Gump racconta circa trent'anni di esistenza, dall'infanzia in Alahabama, fino all'età adulta. Affetto da una leggera forma di ritardo mentale e costretto, da bambino, a portare un tutore per le gambe, Forrest Gump incontra la piccola Jenny che diventerà non solo la sua migliore amica, ma anche il grande amore della sua vita. Dalla partecipazione alla guerra in Vietnam, passando per pescherecci adibiti alla pesca di gamberi, fino alle medaglie sportive, la vita di Forrest Gump trascorre con un solo obiettivo: essere felice insieme alla sua Jenny (Robin Wright).

I tagli (volontari) allo stipendio di Tom Hanks

Forrest Gump è un film liberamente ispirato all'omonimo di Winston Groom, uscito nel 1986, ma è soprattutto una pellicola che Robert Zemeckis voleva realizzare con ogni fibra del suo corpo. Infatti, come si legge anche su IMDB, il regista era così intenzionato a portare a termine la realizzazione della pellicola che quando lo studio di produzione impose maggiori tagli al budget, Zemeckis scelse di tagliare parte del suo stipendio e di "devolverlo" alla causa. La stessa cosa venne fatta anche dall'attore protagonista, Tom Hanks, che si tagliò lo stipendio in cambio di una partecipazione alle percentuali di vendita. Fu una mossa azzardata e coraggiosa, ma vincente. Questo perché con la libertà di fare come voleva, Zemeckis riuscì a confezionare un film che il pubblicò amò a dismisura, al punto da farlo diventare un cult in brevissimo tempo, portando a incassi molto alti.

Il vero monologo