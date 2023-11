Gal Gadot in tour per Israele: mostrerà gli orrori di Hamas ai vip di Hollywood

Gal Gadot al fianco del suo Paese. L’attrice israeliana, amata in tutto il mondo per Wonder Woman, ha organizzato una proiezione a Hollywood di un video che documenta gli orrori compiuti dai terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre, in occasione dell’attacco a sorpresa contro Tel Aviv. Il mediometraggio intitolato “Bearing witness to the october 7th massacre” dura 47 minuti ed è stato fornito direttamente dalle forze di difesa israeliane. Secondo quanto reso noto da Fox News, verrà proiettato giovedì al Museum of Tollerance di Los Angeles in una serata ad inviti per celebrità ed altre figure influenti di Hollywood.

Già al centro di critiche sul web per il suo gesto, Gal Gadot mostrerà le immagini a circa 120 persone ma non è tutto. Se ci sarà interesse, in futuro potrebbero essere organizzate altre proiezioni, come testimoniato dalle “repliche” in programma a Los Angeles e New York: secondo quanto riportato dal sito specializzato The Wrap, l’Anti-Defamation League e l’American Jewish Committee sono al lavoro per pianificare nuove proiezioni e mostrare ai cittadini americani le atrocità commesse dal gruppo terroristico palestinese.

Il video è stato già mostrato ad alcuni giornalisti stranieri e ai membri della Knesset, che hanno confermato la presenza di immagini sconvolgenti tra omicidi, violenze e rapimenti. “È inquietante” , la testimonianza di una persona che ha avuto la possibilità di assistere all’anteprima. Il regista israeliano Guy Nattiv ha collaborato con Gal Gadot per rendere possibile l’iniziativa: “Lei e il marito, Yaron Varsano, hanno contribuito a rendere tutto questo possibile” . Il cineasta, vincitore di un premio Oscar, ha guidato gli sforzi per portare il documento negli Stati Uniti e ha posto l’accento sull’importanza di mostrare queste brutalità: “Come regista, ho giurato che queste immagini del 7 ottobre non dovranno essere dimenticate, che il mondo dovrebbe vederle, perché ora inizia la rimozione, non è un falso […] Non possiamo far passare il silenzio”.