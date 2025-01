"La gente ce l'ha ancora con me": cosa c'è dietro la confessione di Robert Pattinson

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando, nel 2005, Twilight ha raggiunto gli scaffali delle librerie, nessuno immaginava che il romanzo di Stephenie Meyer sarebbe diventato un fenomeno mondiale. Pubblicato anche in Italia a partire dal 2006, Twilight ha presto scalato le classifiche di tutto il mondo, diventando l'avo di quello che oggi, in ambito editoriale, viene chiamato romantasy. La fama della saga, inoltre, è aumentata a dismisura nel 2008, quando è stato realizzato il lungometraggio che vedeva Kristen Stewart nei panni della protagonista Bella Swan e Robert Pattinson in quelli del vampiro Edward Cullen. Nonostante il film - e la saga in generale - abbiamo ricevuto pareri alquanto tiepidi da parte della critica, le carriere dei due attori protagonisti hanno preso il volo e tanto Stewart quanto Pattinson sono diventati dei punti fermi nella nuova generazione attoriale.

Proprio Robert Pattinson è tornato recentemente a parlare della sua esperienza nei panni di Edward Cullen, vampiro "vegetariano" che non muore se toccato dal sole, ma risplende come un diamante. L'attore, che nella sua carriera ha lavorato con registi del calibro di Christopher Nolan, Robert Eggers e David Cronenberg, ha collezionato ruoli che hanno cementato la sua carriera, dal The Batman di Matt Reeves fino al recentissimo Mickey 17, diretto dal regista coreano Bong Joon Ho, già regista del film premio Oscar Parasite. I tempi di Twilight, dunque, sembrano ormai lontanissimi, eppure l'epoea romantica di Bella Swan ed Edward Cullen appare ancora molto attuale. Intervistato da GQ Spain in occasione dell'uscita del già citato Mickey 17, Robert Pattinson ha raccontato di essere ancora il bersaglio di forti critiche da parte di coloro che hanno visto la saga di Twilight. Nel corso dell'intervista, infatti, ha raccontato che la gente è ancora arrabbiata per lui per come è stato dipinto Edward Cullen. Nello specifico, Robert Pattinson ha detto: "Adoro che la gente mi dica ancora: 'Twilight ha rovinato il genere sui vampiri'. Siamo ancora fermi a quella mer*a? Come puoi essere arrabbiato per qualcosa che è successo vent'anni fa? È una cosa folle."

Non è la prima volta che Robert Pattinson prende le distanze dalla saga che l'ha lanciato e, soprattutto, dal personaggio che ha dovuto interpretare sul grande schermo. In una vecchia intervista riportata dallo Standard, infatti, Pattinson disse che Twilight era "una storia strana. È strano anche il modo in cui la gente ha risposto al film." Più di una volta, l'attore ha dichiarato di essere una persona troppo cinica per apprezzare il tipo di romanticismo interno a Twilight e che se non avesse dovuto affrontare la storia per lavoro, probabilmente avrebbe finito con l'odiarla.

Quindi forse non lo sorprende più di tanto il fatto che sempre più spettatori siano arrabbiati con la storia di Stephenie Meyer che ha avuto il demerito di trasformare le creature della notte raccontate da Bram Stoker, Polidori o Anne Rice in qualcosa di simile alle fate (o ai fae che oggi vanno tanto di moda tra i più giovani.)