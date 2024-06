Ghost e gli altri film da vedere stasera in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

È possibile che l'attenzione di tutti gli spettatori, stasera in tv, sia focalizzata su Rai 1 dove, alle 21.00, si giocherà la partita Italia - Spagna, valida per i campionati europei di calcio di Euro 2024. Tuttavia, la prima serata offre titoli interessanti anche per chi non è appassionato di calcio e vuole solo godersi un bel film. Per questo, ecco una lista di quelli che sono i film in tv da non perdere stasera in tv.

Stasera in tv: ecco la guida

Ghost - Fantasma

Va in onda alle 21.12 su Canale 5 un film che ha finito col diventare un nuovo classico della settima arte e una pellicola da non lasciarsi scappare quando viene ritrasmessa in tv: si tratta di Ghost - Fantasma. La storia è quella di Sam (Patrick Swayze) e Molly (Demi Moore), una coppia felicemente innamorata che si è appena trasferita in quella che potrebbe essere la casa dei loro sogni. Il loro idillio, però, viene interrotto brutalmente quando, alla fine di una rapina, Sam viene brutalmente ucciso. Per Molly sembra essere la fine del mondo. Quello che non sa è che Sam è tornato sottoforma di fantasma, per fare luce sul suo assassinio, che non è stato così accidentale come sembrerebbe. Con l'aiuto della medium Oda Mae (Whoopi Goldberg), Sam cerca di rimettere in ordine la sua vita, mentre Molly si avvicina al migliore amico di Sam (Tony Goldwyn).

The Terminal

Altro film molto amato, tra quelli in onda stasera in tv, è quello disponibile alle 21.31 su Rete 4. Diretto da Steven Spielberg e ispirato a un'incredibile storia vera, The Terminal racconta la storia di un uomo (Tom Hanks) che, dopo essere atterrato all'aeroporto di New York scopre che un colpo di stato nella sua città natale lo ha reso un apolide, un senza patria. Il direttore del terminal (Stanley Tucci) gli spiega la situazione, asserendo che Victor non può mettere piede negli Stati Uniti senza un visto valido. Per questo l'uomo si trova costretto a vivere dentro l'aeroporto, in attesa di poter realizzare il proposito che lo ha spinto a prendere un aereo per New York. Nel frattempo fa amicizia anche con una splendida hostess (Catherine Zeta-Jones).

Tutti pazzi per l'oro

Gli spettatori che invece amano un film con un po' d'azione e un po' d'avventura potranno vedere Tutti pazzi per l'oro, pellicola in onda alle 21.26 su Italia 1. Benjamin Finnegan (Matthew McConaughey) è un cacciatore di tesori che spera di poter mettere le mani sulla famigerata Dote della Regina, un tesoro senza precedenti affondato in mare all'inizio del Settecento a causa di un naufragio. La ricerca del tesoro, però, gli è costata il matrimonio con Tess (Kate Hudson)e sarà proprio a Tess, che ora lavora a bordo di uno yacht per un milionario (Donald Sutherland), che Benjimin chiederà aiuto per realizzare il suo sogno, ora che il tesoro sembra essere a portata di mano.

La memoria del cuore

L'ultimo film che vi consigliamo di recuperare stasera in tv è La memoria del cuore, in onda alle 21.30 su TV8. Si tratta di un'incredibile storia vera che dimostra come il vero amore possa, davvero, superare qualsiasi ostacolo. La storia è quella di Leo (Channing Tatum) e Paige (Rachel McAdams), una coppia felicemente sposata che, una sera, rimangono vittime di un incidente in auto. Leo non ha ferite, mentre Paige entra in un coma dal quale si risveglia poco dopo, con un danno alla memoria a breve termine.

Mentre la donna ricorda i volti dei suoi famigliari e dei suoi amici storici, non riesce assolutamente a ricordare Leo, il loro rapporto e il loro amore. Per lei è uno sconosciuto come tanti. Leo, dunque, ha una sola occasione: conquistarla di nuovo.