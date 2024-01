Golden Globe: trionfo per Oppenheimer, Barbie e Garrone a mani vuote | Tutti i premi

Non lascerà il segno l'81a edizione dei Golden Globe, che apre la stagione delle premiazioni Hollywoodiane che arriverà poi agli Oscar, ma è stata comunque un'edizione con grandi sorprese e altrettante conferme ad iniziare dalla modalità di voto totalmente nuova, dopo gli scandali dello scorso anno e lo scioglimento della Hollywood Foreign Press Association che assegnava i premi, accusata di corruzione e razzismo. I nuovi organizzatori (il marchio è stato acquisito dalla Dick Clark Production) hanno invece invitato critici ed esperti internazionali che hanno incoronato, confermando le previsioni, Oppenheimer di Christopher Nolan e Povere creature! del regista grego Yorgos Lanthimos come migliori film lasciando però a bocca asciutta Barbie e purtroppo anche il nostro Io Capitano di Matteo Garrone, battuto dal francese Anatomia di una caduta.

Tutti i premi

Si inizia con la miglior attrice non protagonista che è Da' Vine Joy Randolph per il film The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne. Il miglior attore non protagonista è invece Robert Downey Jr. per Oppenheimer che incassa subito il primo premio della serata per la sua interpretazione del "cattivo" o per dirla alla maniera hollywoodiana del "villan" del film, il politico Lewis Strauss.

I migliori attori di una miniserie

Vengono incoronati Steven Yeun e la coprotagonista Ali Wong, per la serie trasmessa da Netflix Beef. Elizabeth Debicki vince il Golden Globe per il suo ruolo di Lady Diana nella serie, sempre trasmessa da Netflix, The Crown, mentre Matthew Macfadyen è il miglior attore non protagonista per la serie tv acclamatissima Succession.

La miglior sceneggiatura

È andata a Anatomia di una caduta di Justine Triet, già vincitrice della Palma d’oro a Cannes, mentre il Golden Globe per il miglior attore protagonista in una serie commedia è andato per la seconda volta a Jeremy Allen White, chef di The Bear, anche in questo caso premio confermato dalle aspettative, trasmesso da Disney+. Nuovo premio per la standy up comedy, che è andato per la prima volta al comico Ricky Gervais.

Miglior film internazionale

Deluse le aspettative per l'Italia con Io Capitano di Matteo Garrone, che è stato battuto dal Anatomia di una caduta, già vincitore della Palma d'oro a Cannes. A noi la soddisfazione di essere in ogni caso un film acclamato anche a livello internazionale.

Ancora premi per The Bear e Succession e il riconoscimento a Myazaki

Arriva un altro premio per l'amatissimo The Bear che va a Ayao Edebiri, nella seria la sous-chef Sydney. Secondo premio anche per la serie drammatica super favorita Succession vinto da Kieran Kulkin. Il Golden Globe per il miglior cartone va invece al meraviglioso film di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l’airone.

Miglior Regia

Uno dei Golden Globe più importanti è sicuramente quello alla miglior regia, che come da previsione va a Christopher Nolan, arrivato alla sesta candidatura, per Oppenheimer.

Miglior attore e attrice

Trionfa Emma Stone che conquista il suo secondo Golden Globe dopo sette anni dal premio per La La Land, per la sua splendida interpretazione nel film Povere creature! di Yorgos Lanthimos. Mentre è Cillian Murphy protagonista del film Oppenheimer a vincere il premio come miglior attore drammatico.

Emma Stone vince un Golden Globe per Povere creature!

Colonna Sonora e miglior canzone

È ancora Oppenheimer a trionfare per la miglior colonna sonora andata a Ludwig Göransson, mentre la miglior canzone è il "premio di consolazione" per l'acclamatissimo Barbie, che vince con il brano di Billie Eilish e Finneas, What Was I Made For?. L'altro premio per il film in "rosa" è come miglior risultato cinematografico e al botteghino, che viene ritirato sul palco da tutto il cast, compresa una strepitosa Margot Robbie, che indossa l'abito di Barbie del 1997 firmato Armani e dice: “ Dedichiamo questo premio a coloro che nel mondo si sono vestiti di rosa e sono andati nel posto migliore del mondo: il cinema ”.

Margot Robbie nell'abito vintage di Armani

Miglior miniserie e serie commedia

Va a Beef – Lo scontro il premio come commedia drammatica, mentre The bear, in Italia su Disney+, la serie di Christopher Storer vince come miglior serie commedia.