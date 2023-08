Grave lutto per Sandra Bullock, morto il compagno Bryan Randall: aveva 57 anni

È morto all'età di 57 anni dopo una lunga battaglia con la Sla, Bryan Randall fotografo e compagno dell'attrice Sandra Bullock. A riportare la notizia il sito di People, che ha pubblicato un lungo messaggio della famiglia. " È con grande tristezza che comunichiamo che il 5 agosto Bryan Randall si è spento serenamente dopo una battaglia di tre anni contro la sclerosi laterale amiotrofica ", si legge. " Bryan ha scelto fin da subito di mantenere il suo percorso con la SLA privato e abbiamo fatto del nostro meglio per rispettare la sua richiesta ".

Un pensiero anche per i medici che si sono presi cura di lui durante la malattia. " Siamo immensamente grati per i dottori che hanno affrontato il panorama di questa malattia con noi senza mai arrendersi e per gli incredibili infermieri che sono diventati i nostre compagni di stanza, sacrificando il tempo con le loro famiglie per stare con la nostra. In questo momento vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per affrontare il lutto e accettare l'impossibile compito di dire addio a Bryan ".

La storia d'amore tra i due

Sandra Bullock, aveva incontrato per la prima volta Randall nel gennaio del 2015, quando lo aveva ingaggiato per fotografare suo figlio per il 5° compleanno. Tra i due fu un vero colpo di fulmine, tanto che la coppia uscì subito allo scoperto lo stesso anno, partecipando insieme anche al matrimonio di Jennifer Aniston e Justin Theroux. Prima di lui, la vita sentimentale dell'attrice era stata molto tumultuosa con numerose frequentazioni da Matthew McConaughey a Ryan Gosling, passando per il musicista Bob Schneider. Nel 2005 sposò il costruttore Jesse G. James da cui si separò solo 5 anni dopo quando scoprì (poco dopo aver vinto il suo primo Oscar) che lui la tradiva con una pornodiva.

L'attrice aveva poi adottato due bambini, Louis e in seguito Laila. Con Bryan aveva formato subito una famiglia molto unita, anche con la figlia di lui Skylar Staten Randall avuta da una precedente relazione. I due avevano comunque deciso di non sposarsi e la stessa attrice ne aveva parlato durante il programma di Jada Pinkett Smith Red Table Talk: " Sono una persona che ha affrontato un divorzio. Ho trovato l'amore della mia vita. Condividiamo tre bellissimi figli ed è la cosa migliore di sempre. Non ho bisogno di un documento per essere una compagna e una madre devota. Non ho bisogno che mi si dica di essere sempre presente nei momenti più difficili ".

La vita di Bryan

Nato a Portland, in Oregon, Bryan si era poi trasferito a Los Angeles per frequentare una scuola di recitazione. All'inizio aveva lavorato come modello per Hugo Boss e Saint Laurent ed era apparso molte volte su Vogue. Famosa la sua copertina insieme a Cindy Crawford per Harper's Bazaar Singapore. Aveva poi deciso di lasciare il mondo della moda per dedicarsi alla fotografia, diventando uno dei più talentuosi fotografi americani. Gestiva un'agenzia fotografica di lifestyle, la Bryan Randall Photography e collaborava con la The Actor's Company, fotografando giovani attori emergenti.